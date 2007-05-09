Церковь с трепетом чтит память воинов, которые отдали свои жизни за Отчизну

Особые поминальные богослужения прошли сегодня в православных храмах Беларуси. Владыка Филарет отслужит панихиду в главном православном храме страны - минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Каждый год, начиная с 1994, в День Победы в храмах проходит поминовение воинов, отдавших свои жизни за Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны. После литургии в храмах прошли панихиды с перечислением имен, указанных в заупокойных записках однополчан, родных и близких павших защитников Родины.