В Минске презентовали книгу правнучки Игната Домейко, переведённую на белорусский язык
Новости Беларуси. Белорус, о котором знает весь мир. 215 лет сегодня исполнилось со дня рождения Игната Домейко. Знаменитый геолог, географ и этнолог, ректор Чилийского университета, национальный герой. Чили и в то же время уроженец нашего Новогрудского уезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальные фотографии, печатные издания о жизни и деятельности ученого можно было увидеть сегодня в Минске. На специализированную выставку приехали как учёные, так и потомки Домейко. Вниманию гостей — перевод на белорусский язык книги, написанной правнучкой знаменитого уроженца Беларуси.
За свою карьеру Игнат Домейко сделал немало: занимался минералогическими исследованиями, изучал аборигенов Южной Америки, организовал метеорологическую службу в Сантьяго-де-Чили. Он провел шесть экспедиций в Анды и Кордильеры, где были открыты месторождения серебра, меди, золота, каменного угля, известной во всем мире чилийской селитры. А ещё составил географическую, геологическую и экономическую карту бывших земель Речи Посполитой.
Пас Домейко, правнучка Игната Домейко:
Словно исполнилась моя мечта, когда я впервые приехала в Беларусь в 1999, чтобы посетить все места, связанные с Игнатом Домейко, я даже представить себе не могла, что вновь приеду к вам по такому поводу – побывать на презентации моей книги, переведённой на белорусский язык. Это восхитительно, к тому же, приятно побывать в местах, которые любил мой предок.
Валентина Лебедева, историк:
Дамейка дапамог Чылі стаць развітай краінай. І гэта факт, таму што ён адкрыў там некалькі дзясяткаў руднікоў, прычым руднікоў срэбра і медзі. Беларусь Дамейка ніколі не забываў. Усе сваё жыццё ён прагнуў вярнуца сюды.
Игнат Домейко — автор около 130 научных работ, которые и принесли учёному мировую славу. Авторитет «Дона Игнацио», как его называли чилийцы, был непререкаем. Впрочем, непререкаем он и сегодня. Как раз для того, чтобы проанализировать и обобщить белорусский и зарубежный опыт в геологии, сегодня собрались учёные из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, США, Аргентины и Чили. В Минске прошла международная научная конференция.