В Минске презентовали книгу правнучки Игната Домейко, переведённую на белорусский язык

Новости Беларуси. Белорус, о котором знает весь мир. 215 лет сегодня исполнилось со дня рождения Игната Домейко. Знаменитый геолог, географ и этнолог, ректор Чилийского университета, национальный герой. Чили и в то же время уроженец нашего Новогрудского уезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные фотографии, печатные издания о жизни и деятельности ученого можно было увидеть сегодня в Минске. На специализированную выставку приехали как учёные, так и потомки Домейко. Вниманию гостей — перевод на белорусский язык книги, написанной правнучкой знаменитого уроженца Беларуси.