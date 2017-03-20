Успех – это моя любовь, помноженная на их способности: солигорский педагог 7-летней пианистки Софии Курлович

Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказывают об учителе по классу фортепиано Солигорской детской школы искусств Светлане Петрович, которая недавно стала обладателем специальной премии областного конкурса «Творческий Олимп Минщины». Часто на Олимпе музыкальном оказываются и её талантливые ученики, которых в свои концертные программы приглашают всемирно известные музыканты. Например, София Курлович приняла участие в шоу «Лучше всех», выступает с Игорем Бутманом и Денисом Мацуевым.

Светлана Петрович, учитель по классу фортепиано, руководитель Центра эстетического воспитания «Самовар» Солигорской детской школы искусств:

Сегодня мы играем, уже в апреле, в Москве. Опять новый концерт. Потом мы должны улететь в Иркутск играть с Денисом Мацуевым, с финалистами «Синей птицы».

Сегодня для Софии Курлович специально пишутся произведения авторские, которые она должна исполнять.

У меня всегда к себе очень много строгости. Наверное, поэтому, к своим ученикам я отношусь тоже очень строго. Я их всегда хвалю, я их очень люблю. Что такое успех? Успех – это моя любовь, помноженная на их способности. Я очень люблю то, что я делаю. Знаете, я всегда говорю, что миром управляет любовь, по сути. Оно, на самом деле, так. И, если ты любишь профессию, в которой ты, ты будешь максимально ей отдаваться. Если ты любишь жизнь – для тебя не существует плохой погоды, каких-то обстоятельств, которые могут тебя затормозить в движении к своей цели. И поэтому я это всё прививаю своим ученикам.

Потому что все наши желания – они кроются на обратной стороне страха.

Вот, если мы страх преодолеваем. Страх перед тем, что скажут. Страх перед тем, что подумают. Страх перед тем, а что же, всё-таки, получится? А вдруг не получится? То есть, лучше преодолеть страх и делать. И все последние мои работы – они ещё раз подтверждают, что никогда не нужно бояться ничего. Нужно делать и, на самом деле, всё у всех получится.