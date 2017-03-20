Солигорчанка София Курлович из шоу «Лучше всех»: Хочу чёрный рояль и поиграть с Мацуевым
Новости Беларуси. Как начинала заниматься музыкой 7-летняя пианистка и о чём мечтает, рассказали в программе «Центральный регион».
София Курлович, учащаяся Солигорской детской школы искусств:
В 5 лет меня привела тётя. Сначала она посмотрела на мои пальцы и сказала: «Давай пойдём». Мы пошли только к одному, моей тёте не понравилось, мы пошли к Светлане Владимировне.
И она сначала сказала: «Нет-нет-нет».
Потом сказала: «Ну, хорошо, беру».
И с тех пор ты стала ходить, заниматься музыкой? Есть произведения, которые нравятся?
София Курлович:
«Бумеранг» Азиза Мустафа.
А много надо работать, чтобы играть, как ты? Ты очень красиво играешь. Ты каждый день играешь?
София Курлович:
Да. 2,5 или 3 часа, в выходные больше – и утром, и вечером.
А в будни всегда вечером играю.
И что – ты совмещаешь музыку с занятиями в школе? И уроки успеваешь делать?
София Курлович:
Да.
То есть, всё успеваешь? Как у тебя это получается?
София Курлович:
Утром я иду в школу, в обед я ухожу.
После школы сразу на урок иду, после урока – или на танцы, или в бассейн.
И потом играю на пианино.
А как на всё находится время?
София Курлович:
Чтобы быстрее было, меня возят на машине.
А есть у тебя мечта какая-нибудь, связанная с музыкой?
София Курлович:
Я хочу чёрный рояль.
А второе: хочу поиграть с Денисом Мацуевым.
Я играла с ним, но ещё раз хочется поиграть.
Успех – это моя любовь, помноженная на их способности: солигорский педагог 7-летней пианистки Софии Курлович