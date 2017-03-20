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Солигорчанка София Курлович из шоу «Лучше всех»: Хочу чёрный рояль и поиграть с Мацуевым

20 марта 2017 14:01
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Новости Беларуси. Как начинала заниматься музыкой 7-летняя пианистка и о чём мечтает, рассказали в программе «Центральный регион».

София Курлович, учащаяся Солигорской детской школы искусств:
В 5 лет меня привела тётя. Сначала она посмотрела на мои пальцы и сказала: «Давай пойдём». Мы пошли только к одному, моей тёте не понравилось, мы пошли к Светлане Владимировне.

И она сначала сказала: «Нет-нет-нет».

Солигорчанка София Курлович из шоу «Лучше всех»: Хочу чёрный рояль и поиграть с Мацуевым-1

Потом сказала: «Ну, хорошо, беру».
И с тех пор ты стала ходить, заниматься музыкой? Есть произведения, которые нравятся?

София Курлович:
«Бумеранг» Азиза Мустафа.

А много надо работать, чтобы играть, как ты? Ты очень красиво играешь. Ты каждый день играешь?

София Курлович:
Да. 2,5 или 3 часа, в выходные больше – и утром, и вечером.

А в будни всегда вечером играю.

И что – ты совмещаешь музыку с занятиями в школе? И уроки успеваешь делать?

София Курлович:
Да.

Солигорчанка София Курлович из шоу «Лучше всех»: Хочу чёрный рояль и поиграть с Мацуевым-4

То есть, всё успеваешь? Как у тебя это получается?
София Курлович:
Утром я иду в школу, в обед я ухожу.

После школы сразу на урок иду, после урока – или на танцы, или в бассейн.

И потом играю на пианино.

А как на всё находится время?

София Курлович:
Чтобы быстрее было, меня возят на машине.

А есть у тебя мечта какая-нибудь, связанная с музыкой?

София Курлович:
Я хочу чёрный рояль.

А второе: хочу поиграть с Денисом Мацуевым.

Я играла с ним, но ещё раз хочется поиграть. 

Успех – это моя любовь, помноженная на их способности: солигорский педагог 7-летней пианистки Софии Курлович

# Культура # Таланты Беларуси # София Курлович

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