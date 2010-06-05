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В лондонском «Аквариуме» появились живые русалки

05 июня 2010 09:14
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Аквариум работает уже 63 года, там живут тропические рыбы, акулы, морские черепахи. Впервые вместе с рыбами в воде появились русалки.

Девушки-спортсменки в соответствующих нарядах по несколько часов в день с перерывами танцуют под водой.

Тоби Форер, директор:
Эти русалки занимались синхронным плаванием и подводным балетом в Америке, мы долгое время присматривались к девушкам. В конце концов, мы решили пригласить их в Лондон. С русалками подписали контракт на шесть месяцев.

Марси Тери, русалка:
Мы научили нашему искусству других девушек, которые теперь работают на нашем старом месте в Америке, а сами отправились в Лондон. Здесь у нас есть несколько коронных номеров.

Шоу русалок в Лондонском Аквариуме считается самым ярким шоу в Европе этого сезона.

# Культура

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