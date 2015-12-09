Актёры «Плутовского театра Ди Гриза»: эмоции, средневековая мистика и чарующий огонь

Средневековая мистика, хлысты и ходули, чарующий огонь, навеянные духом старинные костюмы и невероятный заряд самобытной энергии. Перед нами оживает странствующий театр средневековья – особый мир эмоций.

Кто бы мог подумать, что увлечение Алексея рениссанскими танцами и желание самореализоваться выльется в настоящий «плутовский» театр.

Несколько лет он объединял вокруг себя энтузиастов и создавал то, чего ещё никогда не было в Беларуси.

Присоединиться к труппе может любой желающий. Инженер по образованию Анна именно здесь смогла осуществить мечту, и в прямом смысле слова стать повелительницей огня.

Навыки актеры дружно оттачивают на репетициях, ведь без упорной работы над собой даже самый большой талант выдохнется. Кроме того, для воссоздания таинственного средневекового мира необходимо было хорошее знание истории.

Актеры «Плутовского театра Ди Гриза» напоминают кочевников. Словно герои из старинных книг, они гастролируют по разным уголкам мира.

Наибольшей любовью у артистов пользуются европейские деревеньки. Там чувствуется дух старины. Особенно запомнилось выступление на севере Норвегии.

Руководитель, Алексей, прививает актерам особую, проникновенную подачу в выступлениях. Ведь театр живет не блеском и роскошью, а неподдельностью персонажей.

Несмотря на головокружительный успех в Шотландии, Франции, Германии, Финляндии, ребята продолжают работать над собой и очередной зритель в далекой стране ждет самобытных белорусов.