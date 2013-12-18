В Гродненском музее истории религии открылась уникальная выставка белорусских батлеек

Новости Беларуси. Как отмечали рождественские праздники белорусы в средние века? Об этом сегодня можно будет узнать в Гродно. В городском музее истории религии открылась уникальная выставка белорусских батлеек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый уникальный экспонат — мини-театр, построенный в конце 18 века в Гомельской области. Это Ельская батлейка. Её реставрировали в 80-х годах прошлого столетия. Всеми фигурками здесь может управлять один человек. Сделана она по традиционным белорусским канонам и состоит из двух ярусов.

Галина Хомко, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:

Гэты верхні ярус заўсёды называўся неба, а ніжні - зямля. На верхнім ярусе прадстаўленне было на рэлігійную тэматыку, там паказвалася нараджэнне Хрыстова у ляльках. Унізе быў свецкі сюжэт. Ці, напрыклад, паказвалі пьесу «Цар Ірад», вядомую на нашых землях з 16 стагоддзя.

Полина Гобец:

Очень меня впечатлили, так как раньше я никогда не видела вживую их. Приятно, что хоть где-то можно их увидеть. Очень приятно, что у нас есть такой музей.