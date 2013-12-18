Прямой эфир

В Гродненском музее истории религии открылась уникальная выставка белорусских батлеек

18 декабря 2013 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как отмечали рождественские праздники белорусы в средние века? Об этом сегодня можно будет узнать в Гродно. В городском музее истории религии открылась уникальная выставка белорусских батлеек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый уникальный экспонат — мини-театр, построенный в конце 18 века в Гомельской области. Это Ельская батлейка. Её реставрировали в 80-х годах прошлого столетия. Всеми фигурками здесь может управлять один человек. Сделана она по традиционным белорусским канонам и состоит из двух ярусов.

Галина Хомко, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:
Гэты верхні ярус заўсёды называўся неба, а ніжні - зямля. На верхнім ярусе прадстаўленне было на рэлігійную тэматыку, там паказвалася нараджэнне Хрыстова у ляльках. Унізе быў свецкі сюжэт. Ці, напрыклад, паказвалі пьесу «Цар Ірад», вядомую на нашых землях з 16 стагоддзя.

Полина Гобец:
Очень меня впечатлили, так как раньше я никогда не видела вживую их. Приятно, что хоть где-то можно их увидеть. Очень приятно, что у нас есть такой музей.

# Культура # Музеи Гродно # Полина Гобец

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы всю жизнь верим в Деда Мороза». В Беловежской пуще - аншлаг
15 декабря 2013 14:32

«Мы всю жизнь верим в Деда Мороза». В Беловежской пуще - аншлаг

В Витебске открылась выставка уникальных кукол-оберегов и аутентичных игрушек
14 декабря 2013 22:02

В Витебске открылась выставка уникальных кукол-оберегов и аутентичных игрушек

«Самое дорогое приобретение за всю историю». Беларусь выкупила спальный гарнитур Радзивиллов для Несвижского замка у «Сотбис»
12 декабря 2013 18:11

«Самое дорогое приобретение за всю историю». Беларусь выкупила спальный гарнитур Радзивиллов для Несвижского замка у «Сотбис»