«В этом здании бывали Ефремов и Высоцкий»: судьба Юбилейного дома в Минске – музей, библиотека, Дом актёра и храм

После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Минск вошёл в состав Российской Империи, тогда же в городе была образована православная епархия. Духовную консисторию, то есть епархиальное управление, решили разместить вот в этом доме, который по сей день находится у входа на станцию метро «Октябрьская».

Сейчас здесь работает Институт теологии БГУ и Христианский образовательный центр имени святых Кирилла и Мефодия. А на стене установлена мемориальная доска в память о первом митрополите Минском и Белорусском Мелхиседеке Паевском.



Но вернёмся в старый Минск. В 1799 году на этой территории возвели полукаменную церковь в честь Успения Божией матери.

Так началась история архиерейского подворья.

С 1840 по 1860 годы был построен Архиерейский дом с двумя флигелями – резиденция минского архиепископа.



А в 1885 году по проекту архитектора Хрищановича здесь возвели двухэтажный архиерейский дом с Крестовой церковью в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В храме хранилось главное сокровище подворья – чудотворная икона Божьей Матери Крупецкой. Этот комплекс сочетал черты классицизма и неорусского стиля.



Путешественник Павел Шпилевский в середине ХIХ века вдохновился красотой подворья и оставил нам на память такое описание: «На углу Новорынковского бульвара, на значительном возвышении, в направлении к городскому саду, размещен архиерейский двор, где находится большое каменное здание покоев епископа, соединённое со стенами домашней тёплой церкви, и окружённое, с одной стороны, цветником, который закрыт от бульварной площади старыми липами и решётчатой оградой, с другой – большим садом, с третьей – уютным флигелем для размещения домашней канцелярии и секретаря, с четвёртой – монашескими кельями и певчим домом». В своё время, «решётчатую ограду» сменил каменный забор.

Дело в том, что в 1890 году по соседству с архиерейским подворьем открыли городской театр.

И архитектору Струеву приказали укрепить ограду служителей от шумных горожан.

Святослав Рогальский, священник, настоятель Прихода храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске, председатель общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», кандидат богословия:

Также в комплексе архиерейского подворья было несколько зданий. Был отдельный дом для церковного причта, были вспомогательные помещения. Несколько позже на территории архиерейского подворья был построен Юбилейный дом, в 1913 году. Особый дом, который был построен к 300-летию династии Романовых. Это здание на проспекте Независимости, 26 называется Юбилейный дом. После прихода советской власти здание было национализировано и в разные времена здесь находилось много учреждений, начиная от Народного дома, где боролись с безграмотностью населения, затем была университетская и Национальная библиотека. Эти фонды были объединены с библиотекой имени Ленина.



Епархиальный архитектор Виктор Струев со своим коллегой Иваном Фоминым создали Юбилейный дом на пожертвования клириков и верующих Минской епархии. Нарядный неорусский стиль гармонично сочетался с другими постройками комплекса.

Интересно, что фронтальные башни символизировали сразу две конфессии.

Южная была выполнена в виде колокольни костела, а Северная в виде купола православного храма.





Кстати, многих минчан всегда интересовало, что же находится в этой башенке под куполом.

Мы заглянули внутрь – вот такая винтовая лестница.







Юбилейный дом разместили на заднем дворе архиерейского подворья в ароматном Архиерейском саду, который к тому времени растянулся до улицы Полицейской, (современной улицы Янки Купалы). Ещё в 1909 году, по инициативе историко-археологического комитета Минской епархии, в Минске, в зале Дворянского собрания, был открыт музей церковных древностей.

А в 1913 году он переехал в новый роскошный Юбилейный дом.



Среди 1363 экспонатов были предметы церковного быта, карты, тексты народных песен и сказок, монеты, около 2 тысяч книг, старинные гравюры. С началом Первой мировой войны коллекции эвакуировали в Рязань. Летом 1918 года в Юбилейном доме заседала рада БНР.

А когда к власти пришли советы, они решили, что резиденция епископу больше не нужна.



В 1922 году музейные коллекции, всё же, вернулись в Минск, но церковную экспозицию не восстановили. Большинство предметов были переданы в Белорусский государственный музей.

В конце 20-ых годов большевики снесли купола Покровской церкви.

А в 1937 году по проекту архитектора Иосифа Лангбарда началось строительство Дома офицеров.

Тогда стены храма решено было использовать в качестве каркаса. Юбилейный дом также решили сносить, но началась Великая Отечественная война.

Не иначе как чудом, вся территория бывшего архиерейского подворья уцелела во время бомбёжек.



В 1948 году, в связи с послевоенным генпланом, над Юбилейным домом снова нависла угроза сноса, но, к счастью, памятник уцелел и в бюрократической войне.





В 1963 году в отреставрированном здании прописался Республиканский Дом работников искусств, который сокращенно именовали Домом актёра.

В большом зале на третьем этаже устраивали творческие вечера.





Святослав Рогальский:

В этом здании бывали и Ефремов, и Высоцкий, и все выдающиеся люди времени советского. Были театральные показы. Здесь был своего рода арт-хаус, где демонстрировали фильмы не для широкого просмотра.

Люди рассказывали, они впервые посмотрели фильмы Тарковского, потому что здесь на третьем этаже был кинозал.

Дом сохраняет своё высокое культурно-историческое предназначение. Я вижу глубокий промысел Божий в том, что в это здание вернулся храм в честь Кирилла и Мефодия – просветителей славян. Приход был учрежден 12 ноября 2013 года.





Символично, что возобновление церковной жизни началось в год его 100-летия. Памятник архитектуры долго оставался без ремонта, но с устроением в нем приходского храма, было принято решение о последующей реставрации здания.

Важным событием стала установка креста в куполе Юбилейного дома 14 августа 2015 года.



Архитектор Геннадий Лаврецкий воссоздал его по образу и стилю тех крестов, которые были на Покровской церкви.



Размером в 3 метра и весом в 80 килограммов – он был изготовлен из нержавеющей стали и покрыт сусальным золотом. К торжественному мероприятию также открыли постоянно действующую фотовыставку на фасаде здания «Архиерейское подворье города Минска в конце XIX-начале ХХ веков».

Было много идей, где же в Юбилейном доме открыть новый храм. Изначально планировали на третьем этаже, под куполом с крестом, но от этой мысли отказались, потому что церковь должна была быть с безбарьерной средой.

Святослав Рогальский:

Здание сначала было 2-этажным, а когда строили проспект, один этаж откопали, потому что нужно было привести в соответствие магистраль.





И поэтому появился этот первый этаж, который был цокольным.

В другом крыле есть сводчатый зал и была идея сделать храм там.





Но, поскольку своды там расположены асимметрично, не позволяют выставить главную линию храма, чтобы была симметрия, чтобы был алтарь по центру. И, как третий вариант, было это помещение, которое находится сразу справа на первом этаже от входа, это очень удобно было – каждый человек может сюда прийти и помолиться.

Единственное, в нашем храме пока нет иконостаса, вынужденная необходимость в связи с реконструкцией.

Сегодня сложно представить, что это светлое уютное помещение храма раньше было подвалом. Здесь, при реставрации обнаружили системы печного отопления, дымоходы, которые проходили через всё здание, и обеспечивали теплом не только Юбилейный дом, но и соседнее здание, по Независимости, 24.

И, хотя стены его толщиной в 1 метр, здание отапливалось очень хорошо, и в нём не было сырости.

На старинных фото мы видим лестницу, которая ведёт к двери.



Дело в том, что вход тогда осуществлялся со второго этажа. Сейчас на месте двери высокое окно, вверху которого видны остатки бывшего козырька.



В советское время на месте приходского храма работало кафе, там любили бывать актёры Купаловского театра.

А потом место общения стало вновь местом молитвы.

В воскресные и праздничные дни здесь проводятся регулярные богослужения.



Святослав Рогальский:

Икона удивительна тем, что это – полковая военная икона, времени Отечественной войны 1812 года. Её можно было брать, переносить.

Это была походная военная икона.



Далее икона Божьей матери Остробрамской, оригинал этой иконы находится в Вильнюсе. Одна из икон Божьей матери, которые почитаются и в православной и в римско-католической церкви – это подарок Владыки, митрополита Филарета нашему храму.



А вот эту икону Божьей матери «Всех скорбящих радость» обнаружили в груде строительного мусора в самом начале реставрации.



Скоро этот сводчатый зал на первом этаже начнут приводить в чувство.

Здесь планируется проводить культурные встречи и мероприятия.



После окончания реставрации в здании будет открыто представительство Патриарха Московского и всея Руси, которое станет современным международным церковно-общественным центром в нашем городе. На других этажах будут располагаться помещения, связанные с работой представительства – конференц-залы, рабочие кабинеты для сотрудников.

Внешняя реставрация обязательно сохранит необыкновенную архитектуру.



Святослав Рогальский:

Когда мы начали работу над куполом, тот металл, который там находился, пришлось снять. Традиционный для того времени цвет, называется медянка.



Там были листы, на которых сохранились следы осколков, снарядов военных.

Но самое интересное, что на этом металле было обнаружено клеймо, где было написано: «Лысьвенский горный округ, завод графа Шувалова», с личной печатью.



Буквально недавно нашли ещё такую печать, где было написано ещё: «Парижская выставка».