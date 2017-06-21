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В это верят не только дети: в Мяделе открылась выставка, посвященная Гарри Поттеру

21 июня 2017 16:13
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Новости Беларуси. Кресло для выполнения заветных мечтаний и волшебная палочка появились в Мяделе. Все это добро представлено в качестве экспонатов в районном музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Там открылась выставка, посвященная приключениям Гарри Поттера.

Этого персонажа хорошо знают и дети, и взрослые. В специальной экспозиции отражены отрывки из книги и любимые моменты из ленты.

В это верят не только дети: в Мяделе открылась выставка, посвященная Гарри Поттеру-1

Татьяна Писарчик, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Эта выставка позволяет окунуться в мир волшебства. В это верят не только дети. Хотя, конечно, основные посетители выставки – это ребята, дети поклонники Гарри Поттера.

Я думаю, в сердце каждого взрослого живет вера в чудо, в сказку.

В музее стараются «не терять» летом детскую публику, немного оторвать малышей от улицы и от телевизора. Поэтому к каждому сезону каникул готовят специальную программу, делают что-то особенное и запоминающееся. Гарри Поттер будет ждать вас до конца лета.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Татьяна Писарчик

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