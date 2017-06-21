В это верят не только дети: в Мяделе открылась выставка, посвященная Гарри Поттеру

Новости Беларуси. Кресло для выполнения заветных мечтаний и волшебная палочка появились в Мяделе. Все это добро представлено в качестве экспонатов в районном музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Там открылась выставка, посвященная приключениям Гарри Поттера.
Этого персонажа хорошо знают и дети, и взрослые. В специальной экспозиции отражены отрывки из книги и любимые моменты из ленты.
Татьяна Писарчик, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Эта выставка позволяет окунуться в мир волшебства. В это верят не только дети. Хотя, конечно, основные посетители выставки – это ребята, дети поклонники Гарри Поттера.
Я думаю, в сердце каждого взрослого живет вера в чудо, в сказку.
В музее стараются «не терять» летом детскую публику, немного оторвать малышей от улицы и от телевизора. Поэтому к каждому сезону каникул готовят специальную программу, делают что-то особенное и запоминающееся. Гарри Поттер будет ждать вас до конца лета.