В это верят не только дети: в Мяделе открылась выставка, посвященная Гарри Поттеру

Новости Беларуси. Кресло для выполнения заветных мечтаний и волшебная палочка появились в Мяделе. Все это добро представлено в качестве экспонатов в районном музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Там открылась выставка, посвященная приключениям Гарри Поттера.

Этого персонажа хорошо знают и дети, и взрослые. В специальной экспозиции отражены отрывки из книги и любимые моменты из ленты.