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В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл

31 июля 2017 19:53
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Новости Беларуси. Беларусь простилась с Марией Магдаленой Радзивилл. Церемония прошла в деревне Кухтичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл-1

Ранее у княгини там было поместье. Меценатка покинула его в 1918 году и эмигрировала в Швейцарию, где прожила до самой смерти. Её знают как большого деятеля белорусского культурного возрождения.

Не имея, по собственным признаниям, художественных талантов, Мария Радзивилл сделала всё, чтобы стихи Максима Богдановича, Якуба Коласа и других белорусских авторов мир услышал на родном языке.

# Культура # Фотофакт # Перезахоронение останков

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