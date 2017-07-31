В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл

Новости Беларуси. Беларусь простилась с Марией Магдаленой Радзивилл. Церемония прошла в деревне Кухтичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее у княгини там было поместье. Меценатка покинула его в 1918 году и эмигрировала в Швейцарию, где прожила до самой смерти. Её знают как большого деятеля белорусского культурного возрождения.