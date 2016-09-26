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Музыкальный концерт, посвящённый композитору Дмитрию Шостаковичу, прошёл в д.Шеметево

26 сентября 2016 11:29
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В этой сельской глубинке к осеннему шелесту листьев  и пению птиц добавились нотки классической музыки. На несколько часов деревня Шеметово Мядельского района погрузилась  в гениальные музыкальные творения великого композитора 20 века Дмитрия Шостаковича.

Струнный квартет номер 3, элегия, полька, прелюдия и скерцо – лучшие произведения классика сыграли студенты и преподаватели Академии музыки.

Творческий вдохновитель концерта – известный европейский оперный певец – Аркадий Володось. Идею музыкальной встречи он вынашивал несколько лет. Место ее проведения выбрано неслучайно. Прадед Дмитрия Шостаковича – Петр Михайлович – родом из белорусской деревни Шеметево.

Музыкальный концерт, посвящённый в Дмитрию Шостаковичу, покорил не только поклонников творчества знаменитого композитора, но и жителей Мядельщины.

# Культура # Фотофакт # Музыкальное искусство # 2016 - Год культуры в Беларуси # Аркадий Володось # Лариса Выскребенцева # Елена Косаревская

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