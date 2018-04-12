В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл

Новости Беларуси. Поздравить королевскую семью: минчане 12 апреля расписывали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для творческих экспериментов подготовили 50 белоснежных чашек. После росписи белорусские художники выберут самые оригинальные работы. Ну а те авторы, чьи работы не попадут в свадебный подарок, смогут забрать чашку себе. Совсем скоро сервиз на шесть персон и годовой запас чая отправится прямиком в Великобританию.