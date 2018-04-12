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В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл

12 апреля 2018 19:59
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Новости Беларуси. Поздравить королевскую семью: минчане 12 апреля расписывали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл -1

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл -3

Для творческих экспериментов подготовили 50 белоснежных чашек. После росписи белорусские художники выберут самые оригинальные работы. Ну а те авторы, чьи работы не попадут в свадебный подарок, смогут забрать чашку себе. Совсем скоро сервиз на шесть персон и годовой запас чая отправится прямиком в Великобританию.

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл -5

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл -7


Егор Галкин, организатор проекта:
Мы решили сделать подарок. Организовали воркшоп росписи для королевской четы, сделали это в белорусских традициях.

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл -9

# Культура # Фотофакт # Рисование # Егор Галкин

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