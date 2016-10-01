Пряный плов и зажигательная лезгинка: День азербайджанской культуры «Праздник граната» прошел в центре Минска

Новости Беларуси. Сотни гостей 1 октября собрались в Верхнем городе в Минске. Их манил запах пряного плова и зажигательная лезгинка. У Ратуши прошел День азербайджанской культуры. Сами организаторы все происходящее назвали «Праздником граната». Гостям предложили оценить вкус сока и соуса из этого экзотического для Беларуси фрукта.

На празднике гостей учили готовить азербайджанские блюда. Здесь каждый мог сыграть в нарды и увидеть спортивное состязание: национальную азербайджанскую борьбу «Гюлеш». Не обошлось без зажигательной лезгинки. Гости шутили, что солнце на сегодняшний праздник в Минск они привезли специально из Баку.

Проведение таких фестивалей в столице уже стало хорошей традицией. Ранее минчане познакомились с культурами Польши, Кореи, Украины и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.