Прямой эфир

Пряный плов и зажигательная лезгинка: День азербайджанской культуры «Праздник граната» прошел в центре Минска

01 октября 2016 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотни гостей 1 октября собрались в Верхнем городе в Минске. Их манил запах пряного плова и зажигательная лезгинка. У Ратуши прошел День азербайджанской культуры. Сами организаторы все происходящее назвали «Праздником граната». Гостям предложили оценить вкус сока и соуса из этого экзотического для Беларуси фрукта.

На празднике гостей учили готовить азербайджанские блюда. Здесь каждый мог сыграть в нарды и увидеть спортивное состязание: национальную азербайджанскую борьбу «Гюлеш». Не обошлось без зажигательной лезгинки. Гости шутили, что солнце на сегодняшний праздник в Минск они привезли специально из Баку.

Проведение таких фестивалей в столице уже стало хорошей традицией. Ранее минчане познакомились с культурами Польши, Кореи, Украины и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль Башмета открыли 30 сентября Ростислав Кример и Сергей Крылов
30 сентября 2016 17:12

Фестиваль Башмета открыли 30 сентября Ростислав Кример и Сергей Крылов

Международная ассоциация союза архитекторов присудила минскому аквапарку диплом первой степени
30 сентября 2016 16:53

Международная ассоциация союза архитекторов присудила минскому аквапарку диплом первой степени

Мировая премьера: произведение «Sleepwalker» молодого композитора Сергея Бадалова прозвучит на фестивале Юрия Башмета
30 сентября 2016 11:47

Мировая премьера: произведение «Sleepwalker» молодого композитора Сергея Бадалова прозвучит на фестивале Юрия Башмета