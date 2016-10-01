Третий национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Могилеве

Новости Беларуси. «Музеи Беларуси». III Национальный форум проходит 1 октября в Могилеве. Здесь собрались все те, кто хранит память и историю нашей страны.

Под сводами архитектурных памятников и в самых современных стенах размещается сотни тысяч раритетных экспонатов. Количество желающих их увидеть растет из года в год.

О том, чем привлечь еще больше внимания к белорусским музеям, говорили специалисты в Могилеве. Эффект новизны, обновление экспозиций и современные подходы к их оформлению – то, чем могут уже сегодня похвастаться музейщики в разных уголках страны. Подсчитано, что только в 2015 году музеи Беларуси посетили более 6 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.