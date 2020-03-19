Прямой эфир

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

19 марта 2020 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К-1

Это картина об уникальном месте – Туровском луге Припяти, где во время миграции останавливаются сотни тысяч редких птиц. Именно в этом месте пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север. В мае здесь находятся одновременно около 200-300 тысяч птиц!

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К-4

Каждая их 10 картин цикла длится час. И это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение с социальной направленностью, познавательным смыслом и уникальностью родного края.

«У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет». Что происходит с главной рекой Полесья?

Ранее еще никто не готовил ничего подобного для показа в кинотеатре. Премьера оригинального проекта намечена в одном из столичных кинотеатров уже 20 марта.

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К-7

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К-9

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К-11

# съемки фильма # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого
18 марта 2020 13:31

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

«У нас главная задача – вернуть живое общение». Необычный интерактивный спектакль пройдёт в Минске
18 марта 2020 10:19

«У нас главная задача – вернуть живое общение». Необычный интерактивный спектакль пройдёт в Минске

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?
17 марта 2020 20:49

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?