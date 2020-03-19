В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

Новости Беларуси. В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это картина об уникальном месте – Туровском луге Припяти, где во время миграции останавливаются сотни тысяч редких птиц. Именно в этом месте пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север. В мае здесь находятся одновременно около 200-300 тысяч птиц!

Каждая их 10 картин цикла длится час. И это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение с социальной направленностью, познавательным смыслом и уникальностью родного края.

«У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет». Что происходит с главной рекой Полесья?

Ранее еще никто не готовил ничего подобного для показа в кинотеатре. Премьера оригинального проекта намечена в одном из столичных кинотеатров уже 20 марта.