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Утрачены, но пока не забыты: возвращение культурных ценностей Беларуси

03 февраля 2017 10:49
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Впервые комиссия по возращению культурных ценностей была создана ещё в Советском Союзе. Спустя десятилетия она упорно продолжает свою работу. А с этого года в обновлённом составе. Теперь ценные артефакты в Беларусь будут возвращать специалисты из нескольких министерств – культуры, финансов, информации и иностранных дел.

Работа предстоит огромная. Ведь множество значимых памятников нашей культуры и сегодня находятся в зарубежных музеях, фондах и коллекциях.

Только 520 изданий Франциски Скорины находится в зарубежных фондах и коллекциях. Возращением ценных книг уже долгое время занимается Национальная библиотека Республики Беларусь. А в этом году работа ведётся ещё и как никогда активно. Ведь в 2017 мы отметим весомый юбилей – 500-летие белорусского книгопечатания.

Как результат одно из самых грандиозных возращений в Беларусь наследие Казимира Семеновича, автора известной работы «Великое мастерство артиллерии». Эта книга была переведена на десятки языков и являлась важным учебником для артиллеристов на протяжении трёх веков.

Чтобы заполучить желаемый артефакт, Национальной библиотеке необходимо было проделать огромную работу: начиная от поисков и заканчивая выкупом и транспортировкой. Но результат стоит того. К примеру, с помощью вот этой карты-гравюры мы можем не только отправиться в путешествие по Европе 16 века, но и проследить где располагались резиденции Радзивиллов.

В планах на будущий год у Национальной библиотеки ещё десяток ценных артефактов, которые ждут своего возращения в Беларусь.

Возвращать культурные ценности помогают и белорусские коллекционеры. Так, Игорь Сурмачевский вот уже несколько десятилетий с огромным интересом изучает историю своей страны. А потому любой памятник культуры, найденный за рубежом, он стремится вернуть в Беларусь.

Отреставрированная икона и сегодня  находится в Полоцком Спасо-Евфросиньевском монастыре. Как и несколько столетий назад она продолжает согревать сердца белорусских верующих. А сам Игорь Сурмачевский надеется, что чудесные возвращения станут для него хорошей традицией.

Тысячи артефактов, сотни документов и десятки забытых имён, к сожалению, утрачены, но пока не забыты. Для возвращения культурных ценностей в Беларусь предстоит приложить ещё немало усилий, которые обязательно приведут нас к положительному результату.

# Культура # Фотофакт # Александр Локотко # Историко-культурные ценности Беларуси # Игорь Сурмачевский

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