Всегда и везде подчеркивал, что он из Полоцка: 500-летие белорусского книгопечатания и первой Библии Франциска Скорины

Новости Беларуси. 2017 год в Беларуси пройдет под знаком сразу нескольких значимых дат: 500-летия белорусского книгопечатания и первой Библии Франциска Скорины. А также юбилея Полоцка, родины легендарного белоруса.

Городу исполнится 1155 лет.

По этому случаю запланированы десятки различных мероприятий. Каких? Узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стеллажах этого хранилища – тысячи книг. И каждая представляет собой живой срез истории. И Галина Владимировна знает здесь каждую строчку.

Но отдельное внимание вот этой полке – здесь хранятся издания Франциска Скорины, которым не одна сотня лет.

Алексей Волков, СТВ:

Вот эта Книга царства была издана в 1518 году. То есть сейчас ей 499 лет, фактически ровесник белорусского книгопечатания. И не исключено, что и этот экземпляр держал в руках Франциск Скорина.

И вот таких литературных артефактов в Национальной библиотеке 10 штук. Каждая стоит целое состояние, но куда важнее наследие. Ведь для любого белоруса логическая цепочка белорусская книга – Франциск Скорина – литературная догма. Несмотря на жизнь, полную странствий, он неоднократно подчеркивал, откуда родом.

Галина Киреева, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Он всегда и везде подчеркивал, что он из Полоцка. Даже в предисловии идет: «предисловие доктора Франциска Скорины из Полоцка в Книге третьей царства». То есть для него это было очень важно.

Кстати, 500-летие белорусского книгопечатания пришлось на один год с юбилеем Полоцка, родины человека-эпохи.

И День письменности отметят именно там.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Вялікая ўвага надаецца сёння падрыхтоўцы Дня беларускага піьсменства. І менавіта тэма Скарыны, тэма 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў звяз з тэмай 1155-годдзя горада Полацка будуць цэнтральнымі і дамінантнымі. Гэта тыя карані, тая аснова, якая мацуе наша беларускае грамадства і нашу беларускую дзяржаву.

Международный литературный конгресс при участии десятков стран. Круглые столы и белорусские писатели на интернациональных выставках – таков план юбилейных мероприятий в честь пятисотлетия книгопечатания.

Все это будет проходить сквозь призму достижений Франциска Скорины – именно его Псалтырь в 1517 году заложил основы белорусского книгопечатания.

Отмечают это не только в Беларуси. В Великобритании легендарного белоруса сравнивают с Мартином Лютером, чей труд «95 тезисов о силе и действенности индульгенций» перевернул церковный и политический уклад Европы XVI века.