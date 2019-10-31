Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка

«Суседзі натхняюць» – именно так называется информационная кампания представительства Евросоюза в Беларуси. Лейтмотив – развитие трансграничного сотрудничества, а оно, как известно, невозможно без развития старых и создания новых проектов.

Евгений Шилов, корреспондент:

Коммуникационная кампания охватывает все больше городов в Синеокой. Так например, в Гродно создадут центр по диагностике и лечению остеопороза. Пожарная часть по последнему слову техники появится в Каменце. Ну, а в поместье Огинского уже восстанавливают уникальный парк.

Еще одно обновление затронуло один из молодых, но в то же время самых популярных музеев республики. Сотрудники Несвижского замка уже в следующем туристическом сезоне представят миру новую экспозицию наследия Радзивиллов. Коллекцию с захватывающей историей разместят прямо в подземельях замка. И на то есть серьезные причины.

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Фуниральная культура имела очень большое значение в жизни магнатов. Это был переход в следующее состояние, в иной мир, поэтому он обставлялся очень пышно. Вот это все происходило здесь.

Расширять границы познания будут десятки, если не сотни экспонатов. Практически все найдены на территории музея-заповедника и в этих стенах считаются бесценными.

Огромный вклад в подготовку будущей экспозиции вносят коллеги из Литовского Кедайняя. Именно они с ювелирной тщательностью реставрируют несвижские артефакты. Между тем, это далеко не единственный совместный проект.

Сергей Климов:

В рамках программы трансграничного сотрудничества проводим научные конференции и есть несколько встреч, примерно по три встречи – в Несвиже и три – в Кедайняе.

В следующем году будет большой фестиваль Радзивилловской культуры в Несвиже. Скорее всего мы проведем его в рамках Ночи музеев.