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Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка

31 октября 2019 06:49
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«Суседзі натхняюць» – именно так называется информационная кампания представительства Евросоюза в Беларуси. Лейтмотив – развитие трансграничного сотрудничества, а оно, как известно, невозможно без развития старых и создания новых проектов.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-1

Евгений Шилов, корреспондент:
Коммуникационная кампания охватывает все больше городов в Синеокой. Так например, в Гродно создадут центр по диагностике и лечению остеопороза. Пожарная часть по последнему слову техники появится в Каменце. Ну, а в поместье Огинского уже восстанавливают уникальный парк.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-4

Еще одно обновление затронуло один из молодых, но в то же время самых популярных музеев республики. Сотрудники Несвижского замка уже в следующем туристическом сезоне представят миру новую экспозицию наследия Радзивиллов. Коллекцию с захватывающей историей разместят прямо в подземельях замка. И на то есть серьезные причины.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-7

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
Фуниральная культура имела очень большое значение в жизни магнатов. Это был переход в следующее состояние, в иной мир, поэтому он обставлялся очень пышно. Вот это все происходило здесь.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-10

Расширять границы познания будут десятки, если не сотни экспонатов. Практически все найдены на территории музея-заповедника и в этих стенах считаются бесценными.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-13

Огромный вклад в подготовку будущей экспозиции вносят коллеги из Литовского Кедайняя. Именно они с ювелирной тщательностью реставрируют несвижские артефакты. Между тем, это далеко не единственный совместный проект.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-16

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-18

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-20

Сергей Климов:
В рамках программы трансграничного сотрудничества проводим научные конференции и есть несколько встреч, примерно по три встречи – в Несвиже и три – в Кедайняе.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-23

В следующем году будет большой фестиваль Радзивилловской культуры в Несвиже. Скорее всего мы проведем его в рамках Ночи музеев.

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-26

Несмотря на то, что многие проекты еще только набирают обороты, успех очевиден. При поддержке Европейского союза уже построен пограничный пункт пропуска «Песчатка», в Бресте открыли международный волонтерский центр пожарных-спасателей, а в районе Августовского канала идет капитальный ремонт больше 20 километров дорог. Что ни говори, а соседи действительно вдохновляют!

Уникальная экспозиция наследия Радзивиллов появится в подземелье Несвижского замка-29

# Несвижский замок # Культура # Сергей Климов # Фотофакт # Музеи Беларуси

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