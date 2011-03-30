Умерла актриса Людмила Гурченко

На 76-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Гурченко. Актриса умерла сегодня днем дома после тяжелой болезни — недавно она перенесла сложную операцию.

Миллионам телезрителей Людмила Марковна полюбилась за свои роли в фильмах «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка». Среди ее лучших работ также «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Вокзал для двоих», «Любимая женщина механика Гаврилова».

Накануне 75-летнего юбилея, в ноябре прошлого года, Людмила Гурченко выступила режиссером фильма «Пестрые сумерки», в котором сама же сыграла главную роль и исполнила вокальную партию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования по поводу смерти народной артистки СССР Людмилы Гурченко ее родным и близким, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».