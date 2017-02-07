Уличным музыкантам предоставят 12 официальных площадок для выступлений в подземных переходах

Джазовые концерты и фестиваль «Пешеходка» по традиции объединяют лучших музыкантов и наполняют Минск волшебными ритмами и улыбками горожан. Но лета для уличных артистов и их поклонников всегда было мало, поэтому появилась отличная идея – устраивать выступления круглый год! Уже весной у наших музыкантов появиться возможность показывать свое искусство легально и бесплатно!

Елена Родионова, художественный руководитель учреждения по организации культурно-массовых мероприятий в г.Минске:

«Музыкальная карта Минска» – это продолжение проекта «Пешеходка». Распространиться на 12 площадках города, включая отдаленные центры: Уручье, Малиновка, Каменная горка, ни один район Минска не останется без внимания. Места будут специально обозначены баннерами – такие своеобразные сценические площадки. У музыкантов появится возможность выступать ежедневно с 14 до 22 по будним дням и по выходным, включая часы пик с 17 до 20.00.

Классика, рок-хиты и песни из кинофильмов от квартета «Акварель» всегда собирают аншлаги на «Пешеходке». Все участники – профессиональные музыканты, которые умеют удивлять. Они признаются, что

подобные музыкальные проекты – это возможность новым талантам заявить о себе во весь голос, найти своего зрителя.

Такая «народная фабрика звёзд». Для опытных же артистов – возможность стать более востребованными и любимыми.

За право выступать на площадках уличным музыкантам необходимо будет пройти конкурс. Для начала группам и вокалистам нужно оставить заявку на сайте «Пешеходка.бел» или в соцсетях в группе «Пешеходка» с 1 марта до 1 мая. Затем всех претендентов на концерты в подземке пригласят выступить 13 мая на форуме уличных музыкантов «Место под солнцем». На прослушивании специальное жюри отберет достойных и выдаст разрешение весь год выступать на «Музыкальной карте Минска».

Эти африканские ритмы бодрят после рабочего дня многих минчан… Этнические инструменты джембе и каримба в руках этих ребят звучат необыкновенно! Выступают дуэтом они уже больше года и признаются, что у нас публика благодарная! Так, однажды во время выступления, слушательница подарила Александре варежки, чтобы не мерзли руки, а Михаилу предложили сняться в клипе. Ребята признаются, что новый проект «Музыкальная карта» – это возможность стать ближе к Европе и выйти на новый уровень, сформировать у зрителей более серьёзное отношение к уличной музыке.

В зарубежных странах уличные артисты уже давно проходят кастинг у властей города. Так, в Нью-Йорке или Лондоне, чтобы получить «сцену» в метро нужно пройти очень серьезный отбор.

Такая система стимулирует уличных артистов постоянно развиваться! С этим согласен участник кавер-бэнда «Левини». Их оригинальный состав в виде вокала, гитары и битбокса очень полюбился минчанам во время летней «Пешеходки».

Пожелаем нашим уличным музыкантам волшебных номеров, ведь они создают настроение в городе и формируют культурный имидж в глазах иностранцев.