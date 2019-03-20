Учится вокалу у педагога Бейонсе и сам пишет песни. Шесть вопросов Ване Здонюку

Ваня Здонюк, представитель Беларуси на музыкальном конкурсе ХХ VIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: Особой подготовки не было к конкурсу. Я постоянно поддерживаю себя в форме – занимаюсь техникой речи, хореографией, вокалом. Не только в Университете искусств со своим педагогом Дробышевой Татьяной Николаевной, но и беру уроки у таких педагогов, как Юзари, педагог Beyonce Дэвид Ли Брюэр и других известных педагогов России и Украины. А вообще у меня два последних месяца очень насыщенные. Приехал с нового телевизионного проекта российского.

По итогам проведения заключительного отборочного тура право представлять Беларусь с отрывом в 1 балл от ближайшего конкурента завоевал минчанин Ваня Здонюк.

Что для тебя «Славянский базар в Витебске»?

Ваня Здонюк:

В первую очередь, это возможность заявить о себе, найти своего зрителя, который слушал и принимал бы мое творчество. Это самое главное.

Обычно «Славянский базар» открывает новые имена. Иногда туда ездят люди с опытом. Считаешь ли ты себя опытным артистом или можно сказать, что ты делаешь первые шаги?

Ваня Здонюк:

Первые творческие шаги я начал делать в 6 лет. Но чтобы себя называть опытным артистом, я считаю, это должен быть репертуар музыкальный, который будешь показывать людям. Чтобы называться опытным артистом, надо работать. Я к этому стремлюсь, буду делать все возможное.

Чем отличается артист от вокалиста? Вокалист, это который просто исполняет песни, каверы. А артист это который уже пишет тексты, музыку. У меня есть свои авторские песни. Я пишу сам.

Какова твоя аудитория?

Ваня Здонюк:

Наверное, моя аудитория – от 15 до 28. Молодежь.

И в основном, это барышни?

Ваня Здонюк:

Конечно, как же без них!