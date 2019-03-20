Учится вокалу у педагога Бейонсе и сам пишет песни. Шесть вопросов Ване Здонюку

Имена представителей Беларуси на музыкальном конкурсе «Славянский базар» определили в Орше.
Имена представителей Беларуси на музыкальном конкурсе «Славянский базар» определили в Орше.
По итогам проведения заключительного отборочного тура право представлять Беларусь с отрывом в 1 балл от ближайшего конкурента завоевал минчанин Ваня Здонюк.
Юный артист побывал в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения».
Как шла подготовка к конкурсу?
Ваня Здонюк, представитель Беларуси на музыкальном конкурсе ХХVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Особой подготовки не было к конкурсу. Я постоянно поддерживаю себя в форме – занимаюсь техникой речи, хореографией, вокалом. Не только в Университете искусств со своим педагогом Дробышевой Татьяной Николаевной, но и беру уроки у таких педагогов, как Юзари, педагог Beyonce Дэвид Ли Брюэр и других известных педагогов России и Украины. А вообще у меня два последних месяца очень насыщенные. Приехал с нового телевизионного проекта российского.
Что для тебя «Славянский базар в Витебске»?
Ваня Здонюк:
В первую очередь, это возможность заявить о себе, найти своего зрителя, который слушал и принимал бы мое творчество. Это самое главное.
Обычно «Славянский базар» открывает новые имена. Иногда туда ездят люди с опытом. Считаешь ли ты себя опытным артистом или можно сказать, что ты делаешь первые шаги?
Ваня Здонюк:
Первые творческие шаги я начал делать в 6 лет. Но чтобы себя называть опытным артистом, я считаю, это должен быть репертуар музыкальный, который будешь показывать людям. Чтобы называться опытным артистом, надо работать. Я к этому стремлюсь, буду делать все возможное.
Чем отличается артист от вокалиста? Вокалист, это который просто исполняет песни, каверы. А артист это который уже пишет тексты, музыку. У меня есть свои авторские песни. Я пишу сам.
Какова твоя аудитория?
Ваня Здонюк:
Наверное, моя аудитория – от 15 до 28. Молодежь.
И в основном, это барышни?
Ваня Здонюк:
Конечно, как же без них!
Любому артисту хочется выделяться. Что ты можешь назвать своей отличительной особенностью?
Ваня Здонюк:
Конечно, индивидуальность должна быть. Например, мне все говорят, что я очень харизматичный. И, наверное, можно сказать, что я беру зрителя своей харизмой, хореографией и какой-то своей манерой исполнения вокальной.
Кто для тебя кумир?
Ваня Здонюк:
Я не хочу быть ни на кого похожим. Но есть зарубежные артисты, которые меня вдохновляют. Джон Ледженд и Шон Мендес – это молодые артисты, который действительно показывают крутой уровень, пишут сами музыку. И зрители их уважают и любят, что очень ценно.