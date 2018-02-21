Прямой эфир

У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак

21 февраля 2018 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Сотні людзей сёння змогуць праверыць сваё веданне беларускай мовы. Традыцыйна па ўсёй краіне пройдзе дыктант, прысвечаны Дню роднай мовы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак-1

  

А ў сталічным музеі Якуба Коласа да агульнанацыянальнага флэшмобу аднесліся з крэатывам: за тэкст без памылак дадуць падарунак. Усё, што трэба, – напісаць дыктоўку на 10 балаў і ведаць твор, з якога ўзяты ўрывак.  

У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак-4

  

Цiкавасць да роднай мовы паступова расце. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, на інтэрнэт-прасторы. Ужо каля паловы сярэдніх школ – з беларускамоўным навучаннем. Ёсць і спецыяльныя курсы, прычым попыт на такія заняткі даволі высокі.  

У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак-7

  

Аляксандр Лукашанец, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі:  
Мова – гэта тое, чым мы можам ганарыцца, таму што яна прайшла вялікі гістарычны шлях развіцця, яна садзейнічала і фарміраванню нацыянальнай свядомасці беларусаў. I сёння яна падтрымлівае нашу адметнасць у свеце і краіны, і кожнага беларуса ў асобнасці.  

Да акцыі таксама прымяркуюць навуковыя канферэнцыі і семінары, выставы, конкурсы і тэматычныя вечары. Святочныя мерапрыемствы пройдуць па ўсёй краіне і працягнуцца да канца тыдня.  

# Культура # Дзень роднай мовы # Фотофакт # Аляксандр Лукашанец

Другие новости рубрики

Все новости
Каб хутка знайсці спадарожніка: якія цікавыя традыцыі былі ў нашых продкаў
21 февраля 2018 06:51

Каб хутка знайсці спадарожніка: якія цікавыя традыцыі былі ў нашых продкаў

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы
20 февраля 2018 21:24

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы

С 21 февраля на площадке филфака БГУ начнутся мероприятия, посвященные неделе белорусского языка
20 февраля 2018 20:03

С 21 февраля на площадке филфака БГУ начнутся мероприятия, посвященные неделе белорусского языка