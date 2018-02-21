У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак

Цiкавасць да роднай мовы паступова расце. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, на інтэрнэт-прасторы. Ужо каля паловы сярэдніх школ – з беларускамоўным навучаннем. Ёсць і спецыяльныя курсы, прычым попыт на такія заняткі даволі высокі.

Аляксандр Лукашанец, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі:

Мова – гэта тое, чым мы можам ганарыцца, таму што яна прайшла вялікі гістарычны шлях развіцця, яна садзейнічала і фарміраванню нацыянальнай свядомасці беларусаў. I сёння яна падтрымлівае нашу адметнасць у свеце – і краіны, і кожнага беларуса ў асобнасці.

Да акцыі таксама прымяркуюць навуковыя канферэнцыі і семінары, выставы, конкурсы і тэматычныя вечары. Святочныя мерапрыемствы пройдуць па ўсёй краіне і працягнуцца да канца тыдня.