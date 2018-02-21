У мінскім музеі Якуба Коласа за добра напісаны дыктант па беларускай мове дадуць падарунак

Навіны Беларусі. Сотні людзей сёння змогуць праверыць сваё веданне беларускай мовы. Традыцыйна па ўсёй краіне пройдзе дыктант, прысвечаны Дню роднай мовы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Сотні людзей сёння змогуць праверыць сваё веданне беларускай мовы. Традыцыйна па ўсёй краіне пройдзе дыктант, прысвечаны Дню роднай мовы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
А ў сталічным музеі Якуба Коласа да агульнанацыянальнага флэшмобу аднесліся з крэатывам: за тэкст без памылак дадуць падарунак. Усё, што трэба, – напісаць дыктоўку на 10 балаў і ведаць твор, з якога ўзяты ўрывак.
Цiкавасць да роднай мовы паступова расце. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, на інтэрнэт-прасторы. Ужо каля паловы сярэдніх школ – з беларускамоўным навучаннем. Ёсць і спецыяльныя курсы, прычым попыт на такія заняткі даволі высокі.
Аляксандр Лукашанец, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі:
Мова – гэта тое, чым мы можам ганарыцца, таму што яна прайшла вялікі гістарычны шлях развіцця, яна садзейнічала і фарміраванню нацыянальнай свядомасці беларусаў. I сёння яна падтрымлівае нашу адметнасць у свеце – і краіны, і кожнага беларуса ў асобнасці.
Да акцыі таксама прымяркуюць навуковыя канферэнцыі і семінары, выставы, конкурсы і тэматычныя вечары. Святочныя мерапрыемствы пройдуць па ўсёй краіне і працягнуцца да канца тыдня.