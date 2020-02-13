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«Ты просто должен быть профессионалом». Шпилевская о том, каково быть ведущей «Славянского базара»

13 февраля 2020 15:38
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В прошлом году Вы впервые вышли на сцену «Славянского базара» в качестве ведущей. Каково было закулисье самого главного фестиваля страны? Насколько было сложно? И, может быть, были какие-то секреты, истории, которыми Вы можете поделиться?

«Ты просто должен быть профессионалом». Шпилевская о том, каково быть ведущей «Славянского базара» -1

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Нет, я ничего Вам не скажу! Вы что?! Как это тайны я могу все рассказать закулисные?

Вадим Щеглов:
Фестивалили…

Юлия Шпилевская:
Да. Но фестивальные тайны – они, наверное, прошли мимо меня, потому что, я не буду кривить душой, это было очень сложный момент для меня в профессиональном смысле слова. Это, как Вы сказали, действительно, очень большое, одно из самых глобальных событий в Беларуси.

И когда тебе доверяют вести фестиваль такого плана рядом с Еленой Спиридович, и ты понимаешь, что у тебя нет возможностей подвести, ты не можешь просто быть хуже. Ты просто должен быть профессионалом. Выходить и получить удовольствие, и дать удовольствие другим людям.

Поэтому мне было, конечно, очень-очень волнительно, безумно. И я вспоминаю Александра Дмитриевича Вавилова – режиссёра, который меня и пригласил вести. Наверное, была куча одобрений – я представляю, да, как это всё делается. Но когда ты понимаешь, что тебе доверяют… Доверяют. Для меня, вообще, доверие – это такое ключевое понятие в жизни. Тебе в профессии доверяют, то ты можешь, наверное, сделать всё.

# Белорусские актеры # Культура # Юлия Шпилевская

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