Twitter станет сериалом

Социальная сеть Twitter планирует запустить первый интерактивный телесериал, который будет сниматься по мотивам сообщений, оставляемых пользователями в микроблогах.

Главными героями шоу, придуманного писательницей и сценаристкой Эми Эфрон, которая и станет продюсером проекта, станут обычные микроблогеры, которые, соперничая между собой, будут бороться за право выбиться в знаменитости.

По мнению Говарда Оуэнса (Howard T. Owens), управляющего директора Reveille, Twitter снимает коммуникативные барьеры между людьми, особенно в общении знаменитостей и их поклонников. В этом смысле телевидение в полной мере раскроет громадный потенциал этой социальной сети.

Сроки выхода и подробности формата нового шоу пока не сообщаются.

Twitter является одним из самых быстрорастущих сетевых ресурсов в мире. Количество уникальных посетителей сервиса микроблогов возросло с 475 тыс. человек в феврале прошлого года до 32 миллионов человек, зарегистрированных на апрель 2009 года.