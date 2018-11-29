Победитель конкурса молодых литераторов: «Нужно поработать вахтёром, билетёром, чтобы получить опыт»

Награда за слово. На днях в Минске подвели итоги конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победитель конкурса молодых литераторов «Мост дружбы» – Андрей Кулеш.

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы стать участником?

Андрей Кулеш, победитель молодых литераторов «Мост дружбы»:

В первую очередь, текст должен соответствовать тематике, которая там заявлена, объёму, иметь литературную форму, которую можно представить и которая может быть оценена по достоинству.

По каким критериям оценивались участники?

Андрей Кулеш:

Текст должен быть литературным, вызывать отклик и иметь посыл.

Что бы Вы посоветовали молодым авторам?

Андрей Кулеш:

Иногда такие ошибки случаются у многих авторов, что они любят не литературу, а своё место в ней. Для прозы должен быть какой-то различный опыт, поработать вахтёром, билетёром, посмотреть и послушать людей. Фёдор Михайлович Достоевский ходил в суды и слушал процессы. Лучше проявлять какую-то самость, что-то своё, а не какое-то копирование.