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Победителей XI Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2015» назовут 21 мая

20 мая 2015 13:37
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Новости Беларуси. «Телевершина-2015». Мэтры телеиндустрии Беларуси и зрители предвкушают громкое событие. 21 мая будут названы победители XI Национального телевизионного конкурса по 25 номинациям.

20 мая авторитетное жюри, в составе которого известные режиссеры, сценаристы, актеры и журналисты, общаясь с прессой, не раскрыли главную интригу церемонии награждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба традиционно разворачивается за Гран-при конкурса «Телевизионный проект года». Впервые в 2015 году в конкурсе участвуют работы студентов, которые также получат достойную оценку

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Если молодежь стремится в профессию, это замечательно. Мало того, концептуальный подход как раз-таки телеканала СТВ – это брать молодых начинающих журналистов, режиссеров, операторов, выращивать из них настоящих профессионалов, которые потом становятся обладателями «Телевершин», а не специальных премий, как в этом году будут студенты. И у нас таких примеров масса.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:
Порадовало меня то, что ваше информационно-аналитическое вещание тоже не стоит на месте. Рубрика «Интервью с персоной недели» является очень хорошим украшением всей информационно-аналитической программы «Неделя».

За годы проведения национального конкурса «Телевершина» наш телеканал покорял ее более 30 раз. Только в минувшем году СТВ получило пять статуэток.

# Культура # Телевидение в Беларуси # Людмила Ковалева # Вячеслав Булацкий

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