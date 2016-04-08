Театр юного зрителя отмечает 60-летие: зрителям представят громкую премьеру – спектакль «Кошкин дом»

Новости Беларуси. Громкую премьеру готовит театр юного зрителя в юбилейный сезон. Спектакль «Кошкин дом» представят зрителю уже через месяц.

В эти дни ТЮЗ отмечает 60 лет основания. С юбилеем коллектив поздравил Президент Александр Лукашенко.

С прошлого лета труппа работает в родных стенах. Театр после пятилетней реконструкции уже успел порадовать зрителей новыми постановками. Впервые в Беларуси спектакли для маленьких зрителей начали показывать еще в 1931 году, а современная история ТЮЗа насчитывает 6 десятилетий. Сейчас в репертуаре театра 20 спектаклей. Кроме детских сказок есть и постановки для более взрослой публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марта Шантар, актриса Белорусского республиканского театра юного зрителя:

В десятом классе поехали на постановку «А зори здесь тихие», я тоже играла в этой постановке еще в школе. Никогда бы не поверила, что это будут мои коллеги, это будет театр, в котором я буду служить.

Игорь Воронин, директор Белорусского республиканского театра юного зрителя:

Специфика актера ТЮЗа настолько глубока, широка и разнообразна. Нужно быть психологом, уметь работать и с детьми, и в то же время уметь создавать роли глубокие, в такой хорошей яркой драматургии, на взрослого зрителя.

Екатерина Крылова, актриса Белорусского республиканского театра юного зрителя:

Если взрослый зритель, приходя на взрослый спектакль, не может себе позволить откровенно вскрикнуть, откровенно рассмеяться, то ребенок может себе это позволить с легкостью. Например, бывают неожиданные реакции. У нас есть спектакль «Поллианна», там девочка попадает в аварию, в зале очень часто раздается вздох, неожиданный эмоциональный всплеск. Это очень трогательно.