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Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале

16 июля 2017 12:10
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Хоть и переехал в наш город классик в 1919 году, а выехал из него в эвакуацию в 1941-м на 2-й день Великой Отечественной войны, знакомство с Минском у Янки Купалы случилось еще в далеком детстве. В 1890 году отец поэта Доминик Ануфриевич приехал из деревни Вязынка в большой город работать ремесленником. Семья жила в районе Троицкой горы, их домик находился ближе к застройке Троицкого предместья и набережной Свислочи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-1

Маленького сына отправляют в частную школу. Янка мечтал об учебе в реальном училище, но крохотной зарплаты отца едва хватало на проживание.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-4

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:
Адным з дзіцячых уражанняў, узгадваюць, быў новы будынак гарадскога тэатра. Хлопчык ехаў разам з бацькам на возе праз гэты будынка. Ён быў вельмі прыгожы, добра асветлены. Канешне, хлапчук задаў бацьку пытанне, што гэта за такі прыгожы будынак. І Дамінік Ануфрыевіч адказаў, што гэта тэатр, але ён для багатых. Наўрад хто мог уявіць, што як раз гэты будынак праславіцца далёка за межамі Беларусі менавіта як Купалаўскі тэатр. І што на гэтай сцэне с поспехам будуць пастаўлены п’есы, якія ў будучым напіша гэты цікавы хлапчук.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-7

Молодая семья продержалась в Минске полтора года и вернулась в деревню. Работы в поле, сельская жизнь. Янка с малых лет впитал в себя все горести крестьянской неволи, оттого и писал настолько живо и правдиво.

Второе, пусть и заочное, свидание с Минском состоялось 15 мая 1905 года. В газете «Северо-Западный край» напечатали стихотворение на белорусском языке «Мужик», которое вмиг стало крестьянским гимном.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-10

В 1919 году поэт снова приезжает в Минск, теперь город не узнать, он превратился в научный и культурный центр. По брусчатке ехала конка, которая везла сотрудников минской электростанции, в лифте гостиницы «Европа» катались гимназисты.

И первым адресом вновь стала улица Юрьевская. В этом доме он жил вместе со своим другом и коллегой Максимом Горецким.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-13

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-15

Это были времена польской оккупации. Молодой писатель становится ярким публицистом. На Юрьевской, 35 действовало издательство «Минчанин», там выпускались газеты «Беларусь» и журнала «Рунь», где активно печатался и Янка Купала.

На Октябрьскую, 36 поэт переехал в 1926 году. Этот дом стал домом открытых дверей, очагом интеллигенции, культурным салоном того времени.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-18

Интересно, что возле дома рос высокий тополь, который стал защитником для классика, ведь как только своенравная Свислочь готовилась к очередным паводкам, дерево начинало сильно скрипеть. И Янка Купала понимал, что стоит на время перебраться к своему другу Якубу Колоса, который жил тогда в районе современного Войскового переулка.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-21

А потопы были нешуточные. Так, весной 1931 года посреди ночи к Янке Купале и его соседям вода через окна хлынула прямо в дом. Жители выносили библиотеку, спасались на крыше, искали лодки.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:
Ў доме была сабрана, канешне, багацейшая бібліятэка, як сведчаць, паштовая квітанцыя аб дастаўцы кніг. На яе паліцах былі томікі арабскіх казак «1000 і адна ноч», знайшлося месца і для гісторыі філасоўскай думкі. На жаль, усё багацце знікла разам з домам на трэці дзень Вялікай Айчыннай вайны, калі падчас моцнай бамбардзіроўкі горада дом згарэў да шчэнту.

Так, уже после окончания Великой Отечественной войны, в память о песняре возведут на этом же месте дом-музей. Сегодня здесь можно не только изучить ценные экспонаты, но и совершить виртуальную экскурсию по местам Янки Купалы в Минске.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-24

Здесь и известная Соборная площадь, на которой разворачивается действие трагикомедии «Тутэйшие». И детский садик № 8, в котором работала жена Янки Купалы Владислава Францевна, как называли ее дети, тетя Владя.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-27

Здесь и район Оперного театра, куда поэт часто приходил послушать свою подругу – певицу Ларису Помпеевну Александровскую.

Среди трудовых будней Янка Купала умел находить время и для отдыха, и для хобби. В его рабочем кабинете можно было почувствовать море. Дело в том, что из отпуска он любил привозить необычные камешки, гальку, ракушки. И рассыпал их по полу возле стола, где творил.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-30

Например, этот огромный камень – кремень – Купала нашел на берегу Волги во время эвакуации в 1941 году.

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале-33

Обожал играть в шахматы. Красиво одевался.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:
Нават пры дапамозе дробных дэталяй, такіх, як запінкі, гальштук, Янка Купала ўмеў ствараць абсалютна розныя цікавыя запамінальныя знешнія вобразы. Адзін з гальштукаў выкананы ў тэхніцы традыцыйных беларускіх тканых паясоў.

Янка Купала вырос в деревне, поэтому слыл хорошим грибником. Его можно было встретить с удочкой на берегу Свислочи. Он не был заядлым рыбаком, скорее наслаждался журчанием речки, пением птиц и, конечно, общался с минчанами, слушал их рассказы.

Янка Купала интересовался историей и мог легко проводить познавательные экскурсии по Минску. Сложное межвоенное время вдохновило поэта на сборники «Спадчына» и «Безназоўнае», сотни замечательных стихов и поэм.

Янка Купала способствовал созданию Института белорусской культуры, принимал участие в реформе белорусского правописа и азбуки, редактировал журнал «Рунь». Яркий общественный деятель и талантливый ученый. Таким Янку Купалу запомнил Минск.

# Культура # Белорусские писатели # Галина Варенова

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