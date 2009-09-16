Прямой эфир

Русский бизнесмен выиграл в конкурсе крикунов

16 сентября 2009 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Таиланде прошел конкурс крикунов.

Чемпионаты крикунов проходят по всему миру далеко не первый год. Но только здесь, в Таиланде, присутствовали представители «Книги рекордов Гинесса». Они пробовали измерить громкость крика в децибелах. Каждый участник выходил на сцену три раза.

Событие прошло в курортном городе Паттайя. В финале участвовало более шестидесяти крикунов. Самым громким оказался Сергей Савельев- русский бизнесмен. Ему тридцать три года. Его крик был равен приблизительно 117 децибелам. Остальные звучали тише.

Крик

- Я очень рад, что на этом конкурсе представлял Россию,- говорит победитель.

Всемирным чемпионом среди крикунов на сегодняшний день является британка Джил Дрейг, которая установила рекорд в 129 децибел еще в 2000 году. С того времени никто не смог крикнуть громче.

Крик

Существует немало легенд о человеке-обезьяне Тарзане, чей громкий крик летел сквозь джунгли. Этого персонажа  выдумал писатель Эдгар Райс Бэроугс в 1912 году. Книги разошлись по 15 миллионов и стали основой для создания фильмов, нескольких телесериалов и бесконечного количества комиксов. Актер Джон Вайс Мюллер в классике 1932 года создал фирменный крик Тарзана.

крик

Теперь организаторы тематического конкурса предлагают следующий приз:

- Участник, который крикнет лучше, чем Тарзан, и кого выберет наше жюри, получит бесплатную поездку на двоих в Африку.

Желающих оказалось немало.

Крик

Крик

 

Крик

 

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2009 11:55

Начинаются продажи нового романа Дэна Брауна

15 сентября 2009 09:38

В Бристоле легализованы граффити

15 сентября 2009 08:51

Концерт Киркорова войдет в Книгу рекордов Гиннесса