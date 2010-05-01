«Столичное телевидение» открывает концертный сезон в Летнем Амфитеатре Витебска

2 мая в Витебске зрителей ожидают три масштабных проекта: концерт, посвящённый 65-летию Победы, юбилейный вечер ансамбля «Сябры» и шоу победителей «Звёздного ринга».

Солнечное настроение в эти выходные в белорусскую северную столицу принесла не только теплая погода, но и расклеенные по всему городу яркие афиши телеканала СТВ. Уже традиционно проекты «Столичного телевидения» открывают концертный сезон в Летнем Амфитеатре. И его посещение у многих туристов — главный пунктик экскурсионной программы.

Виктор и Ольга Ермолаевы, туристы (Санкт-Петербург):

Сейчас мы гуляем, наслаждаемся городом. Обязательно пойдем на концерт на вашу прекрасную арену. Очень хотим посетить Амфитеатр, тем более что там состоится юбилейный концерт «Сябров», которых я помню с детства.

К принятию звездного десанта — готовность № 1. Лоск в Летнем Амфитеатре навели еще на субботнике накануне. Осталась техническая сторона.

Леонид Богорад, заместитель генерального директора по концертной деятельности Витебского городского центра культуры:

Есть традиция: работники культуры, музыкальные школы, библиотеки помогают в подготовке Амфитеатра. Поэтому сцена в идеальном состоянии. Я думаю, что это будут аншлаги.

Гигантские светодиодные панели, которые сейчас монтируют, — главная концепция дизайна сцены. Во время выступлений графика на них будет особенной для каждого номера.

Уже 2 мая под своды Летнего Амфитеатра вознесутся песни Победы. Ветеранов Великой Отечественной поздравят лучшие белорусские артисты. А ближе к ночи на юбилей пригласит ансамбль «Сябры». С 35-летием коллектив поздравят Нани Брегвадзе, Александр Буйнов, Николай Гнатюк, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, «Самоцветы», «Синяя птица» и «На-На».

На следующий день сцена превратится в музыкальный ринг. Зрителей ждет встреча с победителями проекта телеканала СТВ «Звездный ринг» — Серегой, группами «Ляпис Трубецкой», «Нейродюбель» и «Би-2». Сцена, как трансформер, будет готова мобильно перестроиться и соответствовать имиджу следующего концерта.

Кирилл Блохин, директор Дирекции дизайна ЗАО «Столичное телевидение»:

Разработана система мобильной трансформации сцены. 9 мая в концерте, посвященном 65-летию Победы, у нас на сцене будет присутствовать подиум для военного оркестра МВД. К концерту 35-летия «Сябров» мы этот подиум демонтируем и на сетках, которые задействованы на сцене, будем показывать фирменный контент, который до начала концерта остается секретом для зрителей.

Телеверсию концерта зрители «Столичного телевидения» увидят 9 мая.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебск.