Джеймс Кэмерон собирается снять стереофильм на Марсе

С этой целью режиссер уговорил руководство NASA снабдить марсоход «Любопытство», отправляющийся к Красной планете в 2011 году, специальными 3D-камерами.

Как утверждает издание Pasadena Star News, Кэмерон встречался с главой космического агентства Чарльзом Болденом еще в январе 2010 года для обсуждения технических деталей миссии. Администрация NASA согласилась приобрести необходимое оборудование, которое будет установлено на специальной мачте. «Миссия очень амбициозная и захватывающая. Ученым предстоит дать ответы на многие вопросы о прошлом и будущем Марса», – сказал Джеймс Кэмерон.

Доработкой 3D-камер занимается лаборатория Malin Space Science Systems из Сан-Диего. Сам же марсоход «Любопытство» представляет собой аппарат нового поколения. В отличие от, например, Spirit и Opportunity он будет питаться энергией не от солнечных батарей, которые достаточно быстро покрываются пылью, а от радиоизотопного источника энергии.

Стоимость миссии составляет $2,3 млрд., а кассовые сборы «Аватара» Джеймса Кэмерона уже превысили $2,7 млрд. и продолжают расти, отмечает БЕЛТА.