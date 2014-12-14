Станислав Манюшко в Минске: как столица Беларуси связана с жизнью и творчеством великого композитора?

Создатель польской национальной оперы и классик вокальной лирики. Творчество этого композитора – удивительное сочетание черт народной музыки белорусов, поляков и украинцев. Невероятная искренность, талант и мелодическое богатство – всем этим буквально пропитано каждое произведение Станислава Монюшко.

Сегодня мы окунемся в Минск XIX века и узнаем, что связывало великого классика с нашим городом. Ведь именно его можно назвать самым знаменитым минчанином досоветской эпохи.

В Польше плохо знают, что Станислав Монюшко – минчанин. Он родился в фольварке Убель Игуменского уезда Минской губернии. Сегодня это Червенский район.

Его отец Чеслав был капитаном полка конных стрелков, после войны с Наполеоном он вместе с женой переехал под Минск. Мама известного композитора Елизавета Маджарская была правнучкой создателя производства Слуцких поясов.

С малых лет неравнодушные к искусству родители прививали мальчику любовь к прекрасному. Мама учила музыке, отец – рисованию, традиционными были домашние спектакли, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Уже в 8-летнем возрасте Станислав уезжает в Варшаву учиться у органиста и пианиста Фрейера, а в 1830 году в 11 лет переезжает в Минск. Практически все детско-юношеские годы будущего композитора проходили в Верхнем городе.

Так, на Энгельса, 3 можно увидеть мемориальную доску в его честь. Это здание конца XVIII века называют Домом Монюшко. Отчасти это так. Здесь после переезда из Варшавы с 1830-го около года Станислав жил вместе с родителями, а вечера в этом доме нередко превращались в музыкальные салоны. Однако собственности у семьи Монюшек в Минске не было, и жили они в разных местах города.

Алесь Белый, историк:

У этого дома есть еще одна связь с Монюшко. Здесь уже позже, в 50-х годах, жил и держал свой книжный нотный магазин Александр Валицкий, его друг и первый биограф, который сразу после смерти выпустил первую документированную биографию Монюшко. У него была самая большая коллекция документов, связанных с композитором. Естественно, он в 50-х годах нередко бывал в этом доме у Валицкого. Хорошо, что сохранился этот дом. И, вообще, можно сказать, что по сравнению с многими другими деятелями нашей культуры Монюшко очень повезло на сохранность объектов, которые так или иначе связаны с ним.

Прямо напротив дома на Энгельса, где жили Монюшки, находился в те времена Доминиканский костел на одноименной улице Доминиканской. Мальчишка был там частым гостем, приходил с удовольствием послушать орган. Удивительный храм пережил войну, но не уцелел в мирное время. В начале 50-х его взорвали.

Сегодня более четырех тысяч минчан собрали подписи, чтобы установить памятник великому композитору напротив гостиницы «Европа».

Как известно, старая гостиница начала XX века находилась немного дальше от современной, в районе проезжей части улицы Ленина. Роскошный отель перестроили из знаменитого дома Поляка. Он принадлежал богатой еврейской семье, которая занималась промышленным делом и отельным бизнесом. Именно в этом доме и жила семья Монюшек с 1831 по 1834 годы.

Жаль, сегодня это никак не обозначено. На месте же современной гостиницы стоял другой дом, который прославил Станислава на весь мир.

Алесь Белый, историк:

Так называемый дом Байкова, в котором с 1925 года размещался Минский городской театр, в котором в том числе была поставлена опера «Идиллия», написанная им в соавторстве с Дунином-Марцинкевичем. Премьера состоялась 9 февраля 1852 года. Она считается символической датой основания не только белорусской оперы, но и вообще белорусского театра. Дом, в котором находился театр, мы утратили совсем недавно. Только в 1984 году. То есть буквально 30 лет назад.

Из дома Поляка каждое утро талантливый юноша отправлялся на учебу в минскую мужскую гимназию – одно из самых престижных образовательных заведений. Она находилась в стенах современного Дома профсоюзов на площади Свободы и была всего в 150 метрах от дома. Это здание – одно из самых старинных в городе.

Гимназистом Станислав был с 1831 по 1834 годы, пока не ушел из шестого класса по состоянию здоровья. Не закончив последний выпускной класс, он принимает решение посвятить себя музыке и именно с ней свяжет свою профессиональную судьбу.

Сегодня на мемориальной доске этого здания помимо Монюшки можно прочитать немало имен знаменитых гимназистов: Тадеуш Корзун, Томаш Зан, Янка Лучина. Перечислены все, кто учился здесь и после пожара 1835 года, когда выгорела вся площадь Верхнего рынка. Станислав страшную стихию как ученик уже не застал.

Заниматься музыкой профессионально и связать с ней всю свою жизнь Станислав решил в стенах минской Ратуши. В те времена магдебургское право было уже упразднено и здание не выполняло свою основную функцию, но приютило резиденцию городского театра и частную музыкальную школу под руководством Доминика Стефановича.

К этому замечательному педагогу после занятий в гимназии каждый вечер отправлялся Монюшко. Учитель музыки уже тогда понимал, что растет талантливый композитор и видел в юноше огромный потенциал.

Алесь Белый, историк:

Он понял, что его ученик больше, чем просто избалованный единственный ребенок в шляхетской семье, который занимается музыкой, потому что так захотели родители. И фактически именно он внушил, как позднее вспоминал Монюшко, мысль, что ему нужно сконцентрироваться на занятиях музыкой профессионально. С балкона ратуши играл этот же оркестр по воскресеньям и праздничным дням Российской империи. И, вроде бы, по неподтвержденным данным, именно этот оркестр в середине 30-х годов использовал первые произведения самого Станислава Монюшко.

Станислав Монюшко очень часто возвращался в Минск. В 1840-е он жил здесь по 3-6 месяцев каждый год, скучал по семье в Вильно и продолжал творить.

Дело было в том, что в Минске композитор надеялся получить земельное наследство, которое облегчило бы его существование, но мечты так и не сбылись. Однако материальные трудности и неопределенность только придавали творческих сил, и Минск стал для Монюшко колыбелью комических опер, оперетт, водевилей и других произведений.

Вместе с Дунином-Марцинкевичем они написали здесь около четырех опер. И хотя иногда белорусско-польский композитор холодно отзывался о Минске, как о бюрократической губернии, в отличие от основной его музы – Вильно, все же в нашем городе было написано немало талантливых сочинений.

В середине XIX века в столице было немного отелей, часто богатые люди сдавали свои дома в аренду. Предположительно, останавливалась семья Монюшко и в известном минчанам доме масонов – ныне это Музей театральной и музыкальной культуры. Владельцем дома тогда был некий Зимницкий – минский адвокат, который вел дело по земельному наследству Станислава.

Алесь Белый, историк:

Одно из писем 1843 года я позволю себе процитировать: «Кватэра мая складае з вітальні, з вельмі вялікага пакоя і спальні. Дом гэты стаіць на самым высокім месцы. Цэлая палова горада пад нагамі: Камароўка, Губернатарскі сад, Слепянка, хоць дом пасярэдзіне горада. Што найважней, кватэра каштуе мала – 7 рублёў на месяц».

Сегодня изучить историю и творчество великого композитора можно не только в Музее театральной культуры, но и доме-музее Ваньковичей. Этот известный шляхетский род всегда был тесно связан с родом Монюшек.

В разных поколениях представители династий успевали породниться. К примеру, Эдвард Ванькович – богатый владелец усадьбы в Слепянке – был двоюродным братом Монюшки. Эдвард всегда старался помогать брату материально, чувствовал ответственность за талантливую личность.

Станислав же бывал частым гостем в доме Ваньковичей, с удовольствием окунался в светскую жизнь и участвовал в музыкальных и литературных салонах.

Алесь Белый, историк:

В рамках подготовки к 200-летнему юбилею Станислава Монюшки просто необходимо, чтобы один из этих двух музеев, расположенных рядом (либо дом Ваньковичей, либо Музей театральной музыкальной культуры) взяли на себя инициативу создать хорошую качественную экспозицию, посвященную Манюшко и творчеству его. Потому что, конечно, он этого заслуживает. Точно так же нужно поставить памятник, увековечивать его память в музыкально-образовательных учреждениях, издать многое из его наследия. Осталось провести четыре года с небольшим до этого большого юбилея.

Сегодня в честь Монюшко названы улицы во многих городах Польши, а также в Гродно, Кривом Роге и в Харькове. Надеемся, Минск продолжит памятную эстафету.