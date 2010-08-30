Сталлоне собрал ностальгический состав актеров 90-х годов в одном фильме «Неудержимые»

Бюджет фильма превысил 80 млн долларов. В главных ролях Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Джет Ли, Джейсон Стэтхэм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Эрик Робертс и др.

Сильвестр Сталонне:

В моем возрасте снимать фильмы нужна так, как будто каждый - самый последний. Постановки новых «Рокки» и «Рембо» принесли прибыль, поэтому я решил воскресить старый жанр. Мы собрадли все деньги, какие было возможно собрать, и позвали всех друзей.

Известно, что Брюс Уилис и Арнольд Шварцнеггер поддержали проект, у них небольшие роли, но это придает особый привкус всему фильму.

Мики Рурк:

Я буду работать со Сталлоне еще, если он меня позовет. Верьте, это не пустые слова, я могу сказать такое не про многих.

Дольф Лундгрен:

На самом деле это была тяжелая работа. Ты стареешь, ты думаешь, что ты сильный, но это уже не так.

Знаменитый чемпион Ренди Кутюр также играет в фильме. Брат Джулии Эрик Роббертс играет отрицательного героя. Место, которое предназначалось Уэсли Снайпсу, занял Терри Крюс.

Тери Крюс:

Мы снимали по-старому, без СGI-эффектов, поэтому наши бока и кости болят и по сегодняшний день.

Съемки проходили в Бразилии. Бюджет превысил 80 млн долларов. Для современных фильмов это немного, а для старой школы — это высокая цена. Создатели до сегодняшнего дня не вернули деньги, которые заняли в Бразилии, Но они надеялись на прибыль с мирового проката. Надежды оправдались, фильм оставался на первом месте в американских хитах не только в премьерный уикенд .

Сильвестр Сталоне:

Я люблю Бразилию. Каждый раз после работы там мне предлагают взять с собой обезьянку, но я никогда не брал, потому что знаю, сколько с мим хлопот. А вот деньги мы вынуждены были занять у них, но я уверен, что мы вернем деньги, потмоу что фильм оказался неплохой.

Что касается самого фильма, то никаких специальных новшеств не происходит. Это довольно стандартный для 80-х годов экшн, где группа наемников направилась в латиноамериканскую страну воевать за справедливость.

Много крови, много драк и насилия. Ностальгия по жанру кино, который, казалось бы, исчез, ностальгия по ветеранам экранов, которые не молодеют.