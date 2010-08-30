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Сталлоне собрал ностальгический состав актеров 90-х годов в одном фильме «Неудержимые»

30 августа 2010 14:46
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Бюджет фильма превысил 80 млн долларов. В главных ролях Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Джет Ли, Джейсон Стэтхэм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Эрик Робертс и др.

Сильвестр Сталонне:
В моем возрасте снимать фильмы нужна так, как будто каждый - самый последний. Постановки новых «Рокки» и «Рембо» принесли прибыль, поэтому я решил воскресить старый жанр. Мы собрадли все деньги, какие было возможно собрать, и позвали всех друзей.

фото Сильвестр Сталоне

фильм неудержимые

Известно, что Брюс Уилис и Арнольд Шварцнеггер поддержали проект, у них небольшие роли, но это придает особый привкус всему фильму.

фото Брюс Уиллис

фото Брюс Уиллис

фото Арнольд Шварценеггер

Мики Рурк:
Я буду работать со Сталлоне еще, если он меня позовет. Верьте, это не пустые слова, я могу сказать такое не про многих.

фото микки рурк

фото микки рурк

Дольф Лундгрен:
На самом деле это была тяжелая работа. Ты стареешь, ты думаешь, что ты сильный, но это уже не так.

фото Дольф Лундгрен

фото Дольф Лундгрен

фото Дольф Лундгрен

Знаменитый чемпион Ренди Кутюр также играет в фильме. Брат Джулии Эрик Роббертс играет отрицательного героя. Место, которое предназначалось Уэсли Снайпсу, занял Терри Крюс.

фото ренди кутюр

Тери Крюс:
Мы снимали по-старому, без СGI-эффектов, поэтому наши бока и кости болят и по сегодняшний день.

фото Тери Крюс

Съемки проходили в Бразилии. Бюджет превысил 80 млн долларов. Для современных фильмов это немного, а для старой школы — это высокая цена. Создатели до сегодняшнего дня не вернули деньги, которые заняли в Бразилии, Но они надеялись на прибыль с мирового проката. Надежды оправдались, фильм оставался на первом месте в американских хитах не только в премьерный уикенд . 

фото Эрик Робертс

Сильвестр Сталоне:
Я люблю Бразилию. Каждый раз после работы там мне предлагают взять с собой обезьянку, но я никогда не брал, потому что знаю, сколько с мим хлопот. А вот деньги мы вынуждены были занять у них, но я уверен, что мы вернем деньги, потмоу что фильм оказался неплохой.

фото Эрик Робертс

Что касается самого фильма, то никаких специальных новшеств не происходит. Это довольно стандартный для 80-х годов экшн, где группа наемников направилась в латиноамериканскую страну воевать за справедливость.

фото неудержимые

Много крови, много драк и насилия. Ностальгия по жанру кино, который, казалось бы, исчез, ностальгия по ветеранам экранов, которые не молодеют.

фото фильм Неудержимые
# Культура # Звезды

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