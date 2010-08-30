История музея Янки Купалы в Минске

20 сентября 1945 года в Минске открылся Литературный музей имени Янки Купалы. В первый день его работы, гостей встретила жена писателя Владислава Луцевич, первый директор музея.

Именно собранные ею рукописи, фотографии, книги и личные вещи Янки Купалы вошли в знаменитую коллекцию, которая до 1951 года находилась в Доме профсоюзов, затем в Доме писателей по улице Энгельса и лишь в 1959 году – в двухэтажном здании на берегу Свислочи.

Впервые о Янки Купале вспомнили в 1944 году, поскольку минский дом Янки Купалы сгорел во время войны, под музей поэта городские власти отвели третий этаж Дома профсоюзов на площади Свободы, 23. Именно там и открылась первая экспозиция, посвященная жизни и деятельности белорусского классика.

На месте современного Дома-музея Янки Купалы, который открылся в 1959 году, когда-то стоял дом поэта. По генеральному плану рядом с музеем была запланирована беседка, а также павильон для экспонирования личной машины марки Chevrolet, подаренной писателю правительством БССР. Но на практике не удалось все осуществить.

В сквере на улице Янки Купалы сегодня стоит лишь основное здание музея. В его экспозиции собрано столько документов, личных вещей и книг, что по ним можно проследить все этапы жизни Янки Купалы.

Здесь хранятся рукописи созданных произведений и фото, издания с автографами. Среди наиболее интересных экспонатов – паспорт на имя Ивана Доминиковича Луцевича, выданный в Минске в 1907 году с обозначением городских адресов. Восстановлены также интерьеры дома поэта.

В музее также развенчивается миф, что Янка Купала был родом из бедной крестьянской семьи. Иван Луцевич был из старинного шляхецкого рода. Советская власть не доверяла Купале и не считала его своим. Его постоянно вызывали на допросы.

В 2007 году в музее открылся новый зал, посвященный тайне гибели Янки Купалы в Москве. 28 июня в 22.30 в гостинице «Москва» он упал на лестничную клетку и разбился. Момент и обстоятельства гибели никто не видел. В экспозиции: дверь в гостиничный номер, где жил поэт, остатки лестничного пролета.

Литературный музей имени Янки Купалы имеет еще 4 филиала в местах так или иначе связанных с жизнью и творчеством поэта.