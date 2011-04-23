Соседи Владимира Короткевича: Он вообще по-белорусски разговаривал, мы так не можем

«Быў. Есць. Буду». Имя Владимира Короткевича вписано в летопись Беларуси на века. Он продолжает жить в своих произведениях, в сердцах друзей и почитателей его творчества.

В столицу Владимир Семенович переехал в 1962 году. Своего дома у него здесь не было, и по началу он скитался по квартирам друзей. Но город ему не был чужим, как и всё, что касается Беларуси.

Официально минчанином Короткевич стал в 1963 году, когда получил первую квартиру по улице Чернышевского, 7. Это была однокомнатная хрущевка на пятом этаже. С присущим юмором Владимир Семенович посвятил ей строки: «Дали мне квартиру новую... Пол склизкий, потолок низкий, Коридор неосвещенный и этот, как его, совмещенный».

Но при всех неудобствах нового жилья у Короткевича наконец-то появилась возможность перевезти в Минск любимую маму Надежду Васильевну. Однако переезд на новую квартиру совпал с непростым периодом в творческой жизни Короткевича.

Пётр Жолнерович, исследователь творчества В. Короткевича, кандидат филологических наук:

Набор кнігі, ў якую павінны былі увайсці «Дзікае паляванне караля Стаха» і раман «Нельга забыць», быў рассыпаны. Замест таго, каб паказваць, як савецкае грамадства будуе камунізм, Караткевіч “чамусьці” лез у гісторыю і хацеў паказаць беларусам, што і ў нас ёсць свая гісторыя, якую мы павінны ведаць і якой ганарыцца.

В 1967 году Владимир Семенович меняет адрес прописки. Теперь его дом – улица Веры Хоружей, 48. Квартира – 26.

Пётр Жолнерович, исследователь творчества В. Короткевича, кандидат филологических наук:

Гэта кватэра Караткевіча ўжо стала, можна сказаць, рабочым кабінетам. Таму што ў яго ўпершыню з’явіўся свой куточак, і ў гэтую кватэру Уладзімір Сямёнавіч прывёз з Брэста сваю будучую жонку — Валянціну Браніславаўну.

Знают ли нынешние владельцы квартиры, что здесь когда-то жил классик белорусской литературы? Но соседи его помнят до сих пор.

- Как сосед, он был очень хороший. Всегда приходил к нам, общался. Он вообще по-белорусски разговаривал, мы так не можем.

Новый адрес — новая жизнь.

Пётр Жолнерович, исследователь творчества В. Короткевича, кандидат филологических наук:

Гэта перыяд, калі яго творы выйшлі асобными кніжками. Больш за ўсё ён радаваўся таму, што пасля шматлікіх абмеркаванняў з’явіўся двухтомнік яго рамана «Каласы пад сярпом тваім».

Кажется, в этой квартире Владимир Семенови был по-настоящему счастлив. Уже спустя годы именно в этом доме Короткевич поселит главного героя романа «Черный замок Ольшанский». И с теплотой напишет: «Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайнадушнае, надрывістае кувіканне парасяці... Як на весцы». Дело в том, что в те годы каждое воскресенье через дорогу от дома Короткевича открывался Сторожевский рынок, где торговали живностью. На радость Владимира Семеновича, сюда со всей округи съезжались сельские жители: кто продать, кто купить. И этот двор в центре Минска наводняли обозы с овцами, кроликами, птицами. Говорят, Владимир Семенович — любитель всего живого на земле — нередко приходил на рынок, покупал голубей и на виду у прохожих отпускал их на волю.

В 1973 году Короткевич попрощался с полюбившимся двором и вместе с мамой и женой переехал в сердце Минска, самый центр – на улицу Карла Маркса, 36.

Сейчас в этой квартире живет его племянница. Но кабинет писателя хранит память. Здесь каждая вещь на том же месте, что и при жизни Короткевича. Ощущение, будто хозяин ненадолго вышел и должен вернуться с минуты на минуту.

За этим столом Владимир Семенович переписал на белорусский язык «Зямлю пад белыми крылами», создал роман «Черный замок Ольшанский».

Ступени подъезда помнят его шаги и то, как он на каждом лестничном пролете привязал по стулу, чтобы его пожилой маме было легче подниматься.

В последние годы его часто можно было увидеть в Центральном сквере, у старейшего минского фонтана «Мальчик с лебедем».

Пётр Жолнерович, исследователь творчества В. Короткевича, кандидат филологических наук:

Да яго падыходзілі людзі, прасілі даць аўтограф. Ён заўсёды дабразычліва да іх ставіўсяю

Сейчас друзья Владимира Семеновича вынашивают идею установить здесь памятник: Короткевич, сидящий на скамейке. Как и прежде, будто он и никуда не уходил.

Владимир Короткевич — первый белорусский писатель, который писал в стилях хоррор и готики

Жизненный путь Владимира Короткевича – от учителя сельской школы до классика белорусской литературы

Существовал ли «Черный замок Ольшанский» Короткевича на самом деле?