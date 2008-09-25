"Славянский базар" заиграет новыми красками

Главная цель – создать яркое и зрелищное шоу с участием звезд. От авторов ждут оригинальных режиссерских решений. Творческий поединок, в котором могут участвовать не только белорусы, продлится до 31 октября. Его итоги подведут до 15 ноября. Для победителей предусмотрены денежные премии.

А витебский летний амфитеатр в очередной раз встречает участников общественно-культурной акции "Мы – беларусы!". Среди них – Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина, Алексей Хлестов, Георгий Колдун, группы "Палац" и многие другие.

Под девизом "Здоровье нации в руках молодых" запланирован легко-атлетический пробег. Кроме того, на площади Свободы впервые продемонстрируют новый мультимедийный проект "Они сражались за Родину". Он посвящен советским солдатам, погибшим при обороне и освобождении Витебска в годы Великой Отечественной.

Министерство культуры Беларуси объявило открытый конкурс на создание концепций фестиваля, а также международных конкурсов исполнителей эстрадной песни и детского музыкального – "Витебск".