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"Славянский базар" заиграет новыми красками

25 сентября 2008 08:35
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Министерство культуры Беларуси объявило открытый конкурс на создание концепций фестиваля, а также международных конкурсов исполнителей эстрадной песни и детского музыкального – "Витебск".
Главная цель – создать яркое и зрелищное шоу с участием звезд. От авторов ждут оригинальных режиссерских решений. Творческий поединок, в котором могут участвовать не только белорусы, продлится до 31 октября. Его итоги подведут до 15 ноября. Для победителей предусмотрены денежные премии.
 
А витебский летний амфитеатр в очередной раз встречает участников общественно-культурной акции "Мы – беларусы!". Среди них – Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина, Алексей Хлестов, Георгий Колдун, группы "Палац" и многие другие.
 
Под девизом "Здоровье нации в руках молодых" запланирован  легко-атлетический пробег.  Кроме того, на площади Свободы впервые продемонстрируют новый мультимедийный проект "Они сражались за Родину". Он посвящен советским солдатам, погибшим при обороне и освобождении Витебска в годы Великой Отечественной.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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