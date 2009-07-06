«Славянский базар» в Витебске впервые будут освещать журналисты BBC

А витебские милиционеры в деталях изучили работу полиции на Каннском кинофестивале. До открытия главного фестиваля года остаётся 4 дня.

Сегодня в Летнем амфитеатре начали монтировать «цветочный луг». Так, по замыслу организаторов, должна выглядеть главная сцена «Славянского базара». В этом году будет много цвета, света и зеркал. На больших экранах – самые мелкие детали шоу.

Рядом с «цветочным лугом» амфитеатра – будущая «звёздная» аллея. Пока здесь строители наводят лоск. В камне и металле имена мэтров «Славянского базара». Александра Пахмутова, Алла Пугачёва, София Ротару и композитор Андрей Петров. Все они лауреаты специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В этом году к ним присоединится Валерий Леонтьев.

Главная интрига «базара» – новые имена. За этот статус поборются полтора десятка молодых голосов. Сегодня музыканты и исполнители встретились впервые. У оркестрантов, а они уже многих видали, уже появились свои фавориты.

Всю фестивальную неделю в Витебске будет не только весело, но и безопасно. Полкилометра вокруг амфитеатра – на языке местной милиции – «территория трезвости». Малейшие нарушения пограничного режима зафиксируют камеры наблюдения. Витебские правоохранители в деталях изучили опыт работы полиции на Каннском фестивале.

Фанфары «василькового» фестиваля впервые зазвучат 10 июля. Но уже накануне вечером самый большой амфитеатр Европы соберет Валерий Леонтьев – постоянный гость базара. А вот Раймонд Паулс в фестивальный Витебск приедет впервые. Как говорит сам маэстро, он решил выяснить, так ли хорош «Славянский базар», как о нём говорят.

Освещать фестивальные события в этому году будут шесть сотен журналистов. К концу второго десятка вкус «Славянки», похоже, распробовали и компании планетарного масштаба. Впервые на фестиваль аккредитованы журналисты «ВВС».

Ольга Макей, Яна Шипко, Александр Шкарубо и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ.