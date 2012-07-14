«Славянский базар в Витебске»: 14 июля – день культуры Беларуси, день молодежи и старт конкурса исполнителей эстрадной песни

Новости Беларуси. «Славянский базар» 14 июля живет под белорусским флагом. В День культуры Беларуси свое искусство продемонстрирует весь цвет отечественной эстрады. Набирает обороты и центральное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей. 14 июля – первый конкурсный день. Фестивалит Витебск и за пределами летнего амфитеатра. Главную площадь отдали представителям молодежной культуры.

День молодежи для тысяч жителей и гостей фестивального Витебска в буквальном смысле начался с ночи. На разогреве публики был ди-джей с мировым именем. Итальянец Алекс Гаудино отыграл свои хиты.

Те, кто не вписывается в формат фестивальной сцены, свои таланты демонстрировали на главной площади. Самородки со всех уголков Беларуси крутили кренделя на танцполах и на велосипедах.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

Тот перечень субкультур, который в этом году присутствует, даже невозможно запомнить. До такой степени интересные, яркие ребята.

Будут новые интересные группы, будет дискотека в стиле «рок».

14 июля, в первый конкурсный день, молодые исполнители споют песни на языке родной страны. А общий язык конкурсанты уже нашли.

Саша Сонг, участник XXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Литва):

Все очень классные. Почему «Славянский базар» мне больше по душе? Здесь очень легко со всеми общаться, и все не такие, может, крутые. А на «Евровидении» даже боишься подойти к своим конкурентам.

Представителя Беларуси на конкурсе приедут поддержать родители и друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Евгения подготовка нон-стоп шла с апреля. Перед репетицией певец бодрится кофе и старается не распылять эмоции.

Евгений Славич, участник XXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Не хочется пока разбрасываться. Хочется все оставить в себе, потому что если постоянно себя на измор брать, можно на сцену ничего не вынести. Конечно, я, пока есть время, могу таким образом себе позволить выплеснуться. Но еще чуть-чуть и надо закрываться и хранить в себе.

Юрий Квеленков, член жюри XXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это святая сцена. Поджилки трясутся у тех, кто выходит на нее.

Сегодня на конкурсе они половины не покажут того, что они показывают на репетиции, когда раскованны, их не стягивает корсет или неудачно пошитое платье, на них не смотрят десятки камер, нет 6-тысячной аудитории.

Десерт этого фестивального дня – ассорти из белорусских звезд. Гала-концерт в День культуры Беларуси – как визитка национального искусства. У Александра Солодухи своя аналогия – спортивная. И даже форма одежды соответствующая.

Александр Солодуха, певец:

Как на чемпионате Европы или мира по хоккею или футболу, когда тебя приглашают, ты защищаешь флаг национальной сборной, становишься под знамена своей страны. Это здорово.