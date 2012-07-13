«Славянский базар в Витебске»: «Бурановские бабушки» прогулялись по городу и увезли с собой рецепты белорусских драников

Исполнителей мировой величины можно увидеть не только на сцене, но и в городе мастеров, и просто гуляющими по уютным фестивальным улицам. Так, «Бурановские бабушки» решили увезти с собой рецепты белорусской кухни и особенно – драников. А гости из Великобритании были удивлены широким ассортиментом сувениров и одежды из льна.

За праздничные дни город над Двиной, который уже называют белорусским Парижем, посетят тысячи гостей из 28 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крис Норман, певец (Великобритания):

Это мой первый приезд сюда, в Беларусь, на фестиваль. И знаете, это очень хорошая страна и очень хороший город. Могу сказать, мне очень здесь нравится. И более того, я просто наслаждаюсь этим фестивальным духом.

Саманта Фокс, певица (Великобритания):

Здесь все очень мило, люди добрые и отзывчивые. Я прекрасно провожу время в Витебске. В Беларуси так светло, так уютно. В Лондоне все по-другому.

Вашему фестивалю 21 год. И атмосфера просто захватывает.