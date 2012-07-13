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«Славянский базар в Витебске»: «Бурановские бабушки» прогулялись по городу и увезли с собой рецепты белорусских драников

13 июля 2012 10:24
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Исполнителей  мировой величины можно увидеть не только на сцене, но и в городе мастеров, и просто гуляющими по уютным  фестивальным улицам. Так, «Бурановские бабушки» решили увезти с собой  рецепты белорусской кухни и особенно – драников. А гости из Великобритании  были удивлены широким ассортиментом сувениров и одежды из льна.

За праздничные дни город над Двиной, который уже называют белорусским Парижем, посетят тысячи гостей из 28 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.             

Крис Норман, певец (Великобритания):
Это мой первый приезд сюда, в  Беларусь, на фестиваль. И знаете, это очень  хорошая  страна и очень хороший город. Могу сказать, мне очень здесь нравится. И более того, я просто наслаждаюсь этим фестивальным духом.

Саманта Фокс, певица (Великобритания):
Здесь все очень мило, люди добрые и  отзывчивые. Я  прекрасно провожу время в Витебске. В Беларуси так светло, так уютно. В Лондоне все по-другому.  
Вашему фестивалю 21 год. И атмосфера просто захватывает.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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