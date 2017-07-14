Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»

Новости Беларуси. Пожалуй, самое долгожданное культурное событие года. Накануне вечером в Витебске открыли фестиваль искусств «Славянский базар». В торжественной церемонии принял участие глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Тамаре Гвердцителли.

Самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт. Но это события лишь главной сцены. В эти дни буквально каждая улица Витебска превратилась в импровизированную площадку с постановками, выставками и танцами.

Долгожданные позывные «Славянского базара», наконец, прозвучали над Летним амфитеатром. В 26-й раз фестиваль фестивалей собрал друзей из 37 стран мира. Среди почетных гостей – Александр Лукашенко. Президент Беларуси тепло приветствовал зрителей и фестиваль назвал жемчужиной нашей страны.