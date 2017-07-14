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Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»

14 июля 2017 06:31
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Новости Беларуси. Пожалуй, самое долгожданное культурное событие года. Накануне вечером в Витебске открыли фестиваль искусств «Славянский базар». В торжественной церемонии принял участие глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Тамаре Гвердцителли.

Самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт. Но это события лишь главной сцены. В эти дни буквально каждая улица Витебска превратилась в импровизированную площадку с постановками, выставками и танцами.

Долгожданные позывные «Славянского базара», наконец, прозвучали над Летним амфитеатром. В 26-й раз фестиваль фестивалей собрал друзей из 37 стран мира. Среди почетных гостей – Александр Лукашенко. Президент Беларуси тепло приветствовал зрителей и фестиваль назвал жемчужиной нашей страны.

Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела – духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели – укреплению мира и взаимопонимания между народами. 

Впервые на сцене Летнего амфитеатра чествовали и обладателя Гран-при детского музыкального конкурса. Лиру могилевчанке Марии Магильной вручил глава государства.

Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»-4

Крис де Бург, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Варвара, Слава, Ядвига Поплавская, Руслан Олехно. Программа пестрила известными именами. Под каждое выступление артиста – неповторимый контент.

Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»-7

А за кулисами – беседы о прекрасном Витебске, жаркие объятия с поклонниками, автографы на васильках и обсуждение вкусовых предпочтений.

Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»-10

Жасмин, артист (Россия):
Очень люблю Беларусь, у меня много отсюда друзей. И здесь как дома. Как будто приехала – и дома.

Открытие фестиваля как обычно прошло с аншлагом. Почти не было свободных мест и в уличных кафе, которые растянулись на 10 километров.

Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»-13

Витебск живет в режиме нон-стоп. Ночью на улицах города людей не меньше, чем днем. Стартовал фэст уличного искусства: это разные представления, файер-шоу и, конечно же, танцы до утра.

«Славянский базар в Витебске» встречали, по традиции, с размахом и праздничным салютом.

# Культура # Сергей Ковалкин # Александр Лукашенко # Анастасия Бут # Жасмин # Славянский базар в Витебске-2017

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