Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»
Новости Беларуси. Пожалуй, самое долгожданное культурное событие года. Накануне вечером в Витебске открыли фестиваль искусств «Славянский базар». В торжественной церемонии принял участие глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Тамаре Гвердцителли.
Самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт. Но это события лишь главной сцены. В эти дни буквально каждая улица Витебска превратилась в импровизированную площадку с постановками, выставками и танцами.
Долгожданные позывные «Славянского базара», наконец, прозвучали над Летним амфитеатром. В 26-й раз фестиваль фестивалей собрал друзей из 37 стран мира. Среди почетных гостей – Александр Лукашенко. Президент Беларуси тепло приветствовал зрителей и фестиваль назвал жемчужиной нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела – духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели – укреплению мира и взаимопонимания между народами.
Впервые на сцене Летнего амфитеатра чествовали и обладателя Гран-при детского музыкального конкурса. Лиру могилевчанке Марии Магильной вручил глава государства.
Крис де Бург, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Варвара, Слава, Ядвига Поплавская, Руслан Олехно. Программа пестрила известными именами. Под каждое выступление артиста – неповторимый контент.
А за кулисами – беседы о прекрасном Витебске, жаркие объятия с поклонниками, автографы на васильках и обсуждение вкусовых предпочтений.
Жасмин, артист (Россия):
Очень люблю Беларусь, у меня много отсюда друзей. И здесь как дома. Как будто приехала – и дома.
Открытие фестиваля как обычно прошло с аншлагом. Почти не было свободных мест и в уличных кафе, которые растянулись на 10 километров.
Витебск живет в режиме нон-стоп. Ночью на улицах города людей не меньше, чем днем. Стартовал фэст уличного искусства: это разные представления, файер-шоу и, конечно же, танцы до утра.
«Славянский базар в Витебске» встречали, по традиции, с размахом и праздничным салютом.