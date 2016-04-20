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«Славянский базар-2016»: будут участники из Южной Америки и массовый перфоманс

20 апреля 2016 17:27
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Новости Беларуси. «Славянский базар» в этом году примет вокалистов из Аргентины и Колумбии. А число стран-участниц во взрослом и детском конкурсах с 24 вырастет до 28.

Интригующими подробностями сегодня поделились организаторы. Уже известно, что соблюдается и на этот раз традиция ажиотажа на концерты- выкуплено 16 тысяч, еще больше забронировано. В числе зрителей будут представители Японии, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислава Цвики, куратор фестиваля уличного искусства «На семи ветрах»:
На закрытии Фэста уличного искусства мы перекрываем огромную площадку на Пушкинскую площадь, включая мост. И у нас там будет перфоманс, в котором могут поучаствовать все жители и гости «Славянского базара». Для этого надо сделать фонарик своими руками и прийти. Там будет вручаться премия за самый витебский фонарик. И все это будет происходить на маскараде «Вива ля ночи», которая будет длиться до утра.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2016 # Владислава Цвики

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