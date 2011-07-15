«Славянский базар-2011». Что осталось за кадром

В Витебске завершился XX Славянский базар, оставив за собой волнения, море восторженных отзывов и необычайно обновленный город.

Накануне поздно вечером фестиваль закрыли грандиозным концертом. Впрочем, несмотря на то, что официальная программа форума уже закончена, фестивальная жизнь в Витебске ни на минуту не утихает. В ближайшие дни здесь продолжатся концерты.

Юбилейный ХХ фестиваль войдет в историю как один из самых триумфальных. Победа белоруски Алены Ланской на Международном конкурсе исполнителей, бронза Саши Нехай из Беларуси на детском конкурсе, десятки концертов, шоу, выставок и программ. Торжественное закрытие отгремело хитами Валерия Меладзе, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, а также праздничным салютом.

В кафе под сводами Летнего амфитеатра артисты отдыхали до, после и во время концертов. Дидье Маруани и группу Space белорусская кухня даже вдохновила на мелодию, которая появилась в книге благодарностей. Кулинарные хиты здесь — морс и драники. За день участники фестиваля съедали до 300 порций национального блюда.

Сергей Васютович, администратор кафе:

Многие, как всегда, кушали, в основном, наши драники по-белорусски. Ну а также рыбу, мяско, пили морс.

90% выручки в кафе — особая фестивальная валюта — васильки. Такие деньги в ходу только на «Славянском базаре». Некоторые участники тратили васильковые командировочные на весь фестиваль за один ужин. Другие просили васильки на сдачу.

Евгений Булгаков, бармен кафе:

В этот фестиваль очень много желающих было поменять белорусские рубли на васильки — на сувениры, друзьям, гостям.

Через руки Марка прошли все артисты. Именно он всем им перед выступлением лично вручал микрофон. В этом году со своими микрофонами приехали лишь Вайкуле, Долина, Билан и Успенская. За 20 лет на фестивале многие звезды встречают Марка как давнего друга.

Марк Морейн, техник по звуку:

Я каждому скажу теплое слово: «Здравствуйте! С приездом! Мы вас очень ждали!»

Сегодня на фестивале день шансона. Сольную программу привезла Любовь Успенская. Исполнительница знаменитой песни «Кабриолет» в Витебске передвигалась на машине с закрытым верхом. Но даже через темные стекла успела рассмотреть солнечные улыбки витебчан.

Любовь Успенская, певица (Россия):

Радостное настроение у людей. Люди очень теплые. Настроение хорошее, и это передается нам. Город очень красивый. И мне очень понравилось, что публика очень хорошая, благородная.

Завтра еще один концерт — Аврама Руссо. А потом благодарная публика и все, кто делал фестиваль, — тысячи организаторов и участников — будут с нетерпением ждать встречи на «Славянском базаре» в следующем июле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».