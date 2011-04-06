Скрипка работы Андреа Гварнери и флейта, подаренная маэстро Спиваковым, звучат в Минске

На сцене Белгосфилармонии выступают студенты, магистранты, аспиранты Академии музыки, лауреаты международных конкурсов и стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Она — пока единственная, кому доверяют этот уникальнейший инструмент. Студентка Академии музыки Влада Бережная смогла «приструнить» самую характерную и самую эксклюзивную в Беларуси — итальянскую скрипку семнадцатого века работы Андреа Гварнери. Раритетный подарок одаренным молодым музыкантам по поручению главы государства искали целых три года.

Влада Бережная, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи:

Если бы мне когда-то в детстве сказали, что я буду играть на инструменте такого уровня — я бы никогда не поверила. Это приятно и большая честь для любого музыканта.

Эдуард Кучинский, профессор кафедры скрипки Белорусской государственной Академии музыки:

Мы играем все время новые произведения разных композиторов, разных стилей. И в них заложены разные музыкальные функции и задачи. Этот инструмент помогает их реализовать.

Об этом инструменте Юлия Щаснович раньше могла только мечтать. Теперь без него на сцену не выходит. Особую серебряную флейту японского происхождения студентке подарил маэстро Владимир Спиваков. После того как впечатлился уровнем исполнения белорусской флейтистки.

Юлия Щаснович, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи:

Звук мягче, серебристый, теплый тембр. И в техническом плане легче что-то исполнять, я чувствую себя более уверенно.

Талантам, как говорится, по заслугам. Наше государство не раз пополняло белорусскую «музыкальную копилку» ценными инструментами — для учебного процесса и участия одаренных студентов в международных конкурсах. Да и преподают в Академии музыки педагоги самого высокого уровня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Волков, профессор Белорусской государственной Академии музыки, кандидат искусствоведения:

К примеру, в нашем оркестре «Молодая Беларусь» многие инструменты были куплены за счет Президентского фонда.

От барокко до современности. Сочинения белорусских, русских и западноевропейских композиторов. На «Вечере консерватории» — не студенческое, а самое что ни на есть профессиональное исполнение. Как оркестровых, так и хоровых коллективов.

Пожалуй, эта большая филармоническая сцена — еще одно доказательство того, что у нашей талантливой молодежи немало возможностей как развивать, так и демонстрировать свои способности и достижения. Ведь если есть стремление к музыкальным победам и вершинам — есть и поддержка.