«Скорина» на СТВ: новое кинопрочтение истории жизни белорусского первопечатника

Новости Беларуси. Франциск Скорина: один день из жизни. 10 ноября вечером на нашем телеканале премьера. Это короткометражная лента, которая, по сути, стала новым прочтением истории жизни знаменитого белорусского первопечатника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О Скорине сегодня известно крайне мало, поэтому перед создателями фильма стояла весьма непростая задача. Основная сюжетная линия – воспоминания первопечатника. Его юность, учеба в Краковском университете. Картина наполнена драматизмом, любовью, переживаниями и мечтами героя.

Над проектом работали по заказу телеканала СТВ. Весь процесс занял более полугода. Накануне вечером в Минске состоялся закрытый показ ленты, который собрал большое число зрителей. В зале собрались члены съемочной группы, журналисты и почетные зарубежные гости, ведь творчество Скорины – часть исторического наследия не одной страны.