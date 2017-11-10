«Скорина» на СТВ: новое кинопрочтение истории жизни белорусского первопечатника
Новости Беларуси. Франциск Скорина: один день из жизни. 10 ноября вечером на нашем телеканале премьера. Это короткометражная лента, которая, по сути, стала новым прочтением истории жизни знаменитого белорусского первопечатника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О Скорине сегодня известно крайне мало, поэтому перед создателями фильма стояла весьма непростая задача. Основная сюжетная линия – воспоминания первопечатника. Его юность, учеба в Краковском университете. Картина наполнена драматизмом, любовью, переживаниями и мечтами героя.
Над проектом работали по заказу телеканала СТВ. Весь процесс занял более полугода. Накануне вечером в Минске состоялся закрытый показ ленты, который собрал большое число зрителей. В зале собрались члены съемочной группы, журналисты и почетные зарубежные гости, ведь творчество Скорины – часть исторического наследия не одной страны.
Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь:
Это очень важная личность для Чехии. Потому что легко служить послу в государстве, где совместные герои истории. Это лицо, про которое мы должны совместно стараться найти некие источники из истории, чтобы всю картину сложить.
Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Франциска Скорину мы знаем как белорусского деятеля, первого книгопечатника, благодаря которому в Беларуси появились книги на белорусском языке. Это личность, благодаря которой во многом Беларусь заявила о себе в мире.
Декорации в фильме и костюмы максимально приближены к оригинальным. По словам режиссера Алексея Раковича, Скорина не должен восприниматься современниками героем из учебника истории, фильм стал попыткой сделать эту личность ближе зрителю. В нем задействованы известные актеры. Это Александр Абрамович, Светлана Зеленковская, Игорь Денисов, Илья Ясинский.
Смотрите фильм «Скорина» на нашем телеканале сегодня вечером в 20:15.