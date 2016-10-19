Шесть независимых французских фотографов: что удивило гостей в Беларуси и почему во Франции нет гречки

Новости Беларуси. Французские независимые фотографы приехали в нашу страну с фототуром. Шесть человек, все они сделали себе имя в мировом фотоискусстве, прошли по следам Наполеона, побывали в Березинском биосферном заповеднике. А 20 октября сделают кадры репетиции в оперном театре.

Десятки кадров в секунду, масштаб и перспектива.

Проехать хороший кадр для этих пассажиров – катастрофа. Французы Минск фотографируют буквально со всех сторон.

Один из гостей – Матье Фальюми – человек, который фотографировал Барселону и Сан-Франциско, а еще десятки городов, – в восторге от столицы Беларуси.

Матье Фальюми, фотограф (Франция):

Меня очень удивил город. Он очень современный. По дороге в Минск мы видели много лесов. Во Франции такого нет. У нас горы и холмы. А какие у вас деревни. Я сделал уже почти тысячу снимков.

Одна из фототочек – художественный музей. К родственному искусству французов притягивает.

От объективов не ускользает ни одна деталь. То, чего некоторые даже не замечают.

Вот и мы не заметили, как попали в кадр.

Жан-Франсуа Амбер, фотограф (Франция):

Это на входе в музей. Ручка. Она мне нравится. Посмотрите какая гравировка. А вот здесь ваш микрофон. И экскурсовод в цветочном платье. Здесь видно ее имя на бейдже. Но лица не видно. Такая загадка.

Жан-Мари Бабоно, фотограф (Франция):

Здесь мы можем больше узнать о белорусской культуре. Кроме того, мне интересны еще и посетители. Это придает жизни картинам – то, как ваши люди на них смотрят.

А после французы разгадывали уже загадку вкуса белорусской еды. Драники ели накануне, а сегодня – пюре и курица. Обед съеден за 5 минут. А на десерт французы оставляют для нас – казалось бы уж очень обыденный черный хлеб.

Жан-Франсуа Амбер:

Более черного хлеба я еще в своей жизни не видел. Вы знаете, во Франции есть только белый. А этот очень вкусный.

А это уже Могилев. Музей ткачества на одном из текстильных производств. Восхищается Лениным Карэль де Жандр.

Про советского вождя известному фотографу-галеристу из Парижа рассказывала бабушка.

Та иммигрировала в Европу 100 лет назад.

Карэль де Жандр, фотограф (Франция):

Это очень интересно, потому что это чуть-чуть истории из вашей страны.

Прошлись гости и по нашим магазинам. Едва разобравшись с деньгами (кассир, по всей видимости, и французский выучить смогла, обслуживая иностранцев) –

фотографы, кажется, нашли то, что искали. И нет – это не сыр. Гречка.

Карэль де Жандр:

Эту кашу очень трудно найти во Франции, это почти невозможно найти такие продукты во Франции, потому что французы не любят гречневую кашу.

Французы пробудут в Беларуси еще один день. Завтра в их программе – репетиция в Большом театре оперы и балеты. И уже совсем скоро фото с хэштегом «Беларусь» разлетятся по миру, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.