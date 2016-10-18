Классики и звезды советского кино в «золоте»: выставка «Золотые автографы» открывается в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Классиков и звезд советского кино покажут «в золоте». В Национальной библиотеке 18 октября откроется выставка «Золотые автографы». В экспозиции – 26 портретов писателей, поэтов, артистов, выполненных в стиле поп-арт сусальным золотом на черном оргстекле.

Среди них Александр Пушкин и Михаил Булгаков, всеми любимая троица –— Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, а также легендарная дива советского кинематографа Нонна Мордюкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.