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Классики и звезды советского кино в «золоте»: выставка «Золотые автографы» открывается в Национальной библиотеке

18 октября 2016 07:09
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Новости Беларуси. Классиков и звезд советского кино покажут «в золоте». В Национальной библиотеке 18 октября откроется выставка «Золотые автографы». В экспозиции – 26 портретов писателей, поэтов, артистов, выполненных в стиле поп-арт сусальным золотом на черном оргстекле.

Среди них Александр Пушкин и Михаил Булгаков, всеми любимая троица –— Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, а также легендарная дива советского кинематографа Нонна Мордюкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске

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