Шедевры мирового искусства: Сандро Боттичелли

Алессандро ди Мариано Филипепи (Сандро Боттичелли) - итальянском живописце эпохи раннего Возрождения, представитель тосканской школы, один из самых ярких художников итальянского ренессанса.

Родился гениальный мастер кисти 1 марта 1445 года во Флоренции в семье небогатого кожевника.

Прозвище Боттичелли «бочоночек» пришло Сандро от старшего брата Джованни, получил его за свою полноту.

Первое дело, которому обучился Боттичелли, - ювелирное мастерство. Позже, увлекшись живописью, он поступил в подмастерье известного художника Филиппо Липпи. И в 25 лет живописец получает свой первый заказ. С этого момента его творчество переходит на новую ступень. Постоянными заказчиками и покровителями Боттичелли становятся представители правящего во Флоренции рода Медичи.

До наших времен дошли его многочисленные работы. Наиболее знаменитые из которых «Рождение Венеры», «Весна», «Благовещение», «Мадонна с гранатом», «Поклонение Волхвов», «Клевета» и др.

Его работы хранятся в богатейших музеях мира.

Согласно мнению историков, Сандро Боттичелли нарисовал «Рождение Венеры» в 1486 году и принято считать, что моделью в работе стала Симонетта Веспуччи, возлюбленная младшего брата правителя Флоренции. Она считалась первой красавицей в свое время. За что и получила прозвище «несравненная».

Полотно описывает античный момент рождения богини любви в морской теме. Слева на картине изображен западный ветер Зефир, который своим дыханием приносит на землю весну и подгоняет раковину, где изображена Венера. Зефир обнимает его возлюбленная Флорида. А на берегу Венеру встречает одна из мифических граций.

При создании этой картины живописец использовал новшества того времени: технику дробления лазурита для получения синей краски, а также принцип нанесения листового золота, которое он использовал для изображения пурпурной накидки Венеры.

Помимо картин«мифологические и религиозные сюжеты» он также писал замечательные портреты. Например, «Портрет молодого человека», «Автопортрет», «Портрет Данте» и несколько портретов Джулиано Медичи.

Особенная черта собственного таланта Боттичелли - его пристрастие к фантастическому. Он один из первых внёс в искусство того времени античный миф и аллегорию.

Изгнание Медичи из Флоренции потрясло впечатлительного Боттичели. На какое-то время он забросил творчество и многим стал казаться старомодным и устаревшим.

Живописец умер в 65 лет. Слава его возродилась лишь в 19 веке, когда молодые художники начали имитировать его бледные удлиненные фигуры, а критики того времени восторженно отзывались о манере и стиле мастера кисти. Насколько прекрасны и гармоничны его картины, настолько же сложна и противоречива была его собственная жизнь. Боттичелли одновременно испытывал счастье и страдал от несчастья, ему было суждено купаться в лучах славы и пасть от забвения. Он умер в одиночестве: без жены и детей. Однако во многих источниках говорится, что всю свою жизнь художник любил ту самую несравненную Симонетту Веспуччи, которую и написал на многих своих полотнах. Похоронен Боттичелли в Церкви Всех Святых во Флоренции.