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Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке

12 октября 2011 18:27
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Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Они были вынуждены здесь использовать строительные материалы, которые были приемлемы для данной местности. Если где-то использовался мрамор, то здесь был только камень, только глина, из которой можно было формировать плинфу, была известь, которая входила в состав цементного раствора.

Это придавало свой колорит Полоцкой Софии, отличный от первых двух Софийских Соборов Киевской Руси - в Киеве и Новгороде. Выглядел Собор образца 11 века как 5-нефный храм о семи куполах. Главное отличие — стены были не белоснежными, а полосатыми. Особая кладка создавала эффект мерцания.

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Кладка велась со скрытым или «утопленным» рядом. Между двумя выступающими рядами есть еще один ряд, который мы не видим, он сверху покрыт цементным раствором... Собор не штукатурился...

Софийский Собор был не только религиозным, но и политическим центром. Здесь принимали послов, подписывали договоры, «сажали» князей на престол. В Соборе хранилась княжеская казна, находилась библиотека. Именно в этих стенах начала свою просветительскую деятельность знаменитая Ефросинья Полоцкая.

В тысячелетней истории Полоцкого Софийского Собора много пробелов. Сегодня это один из самых загадочных белорусских храмов. На высоком берегу Двины Полоцкая София как свеча возвышалась над средневековыми постройками. Величественностью храма восхищался даже сам царь Иван Грозный, бравший приступом город.

Собор Святой Софии был свидетелем многих войн. После крупного пожара в 1447 году его перестроили в оборонный храм — о чем свидетельствуют бойницы. А при Петре Первом Собор и вовсе служил военным складом.

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -1

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -3

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -5

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -7

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -9

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -11

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке -13

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
В 1705-м году в Софийский Собор заходил Петр Первый со своими солдатами. И на религиозной почве между солдатами Петра и монахами-базильянами произошел вооруженный конфликт, после которого Петр Первый распорядился закрыть Софийский собор.
В соборе хранилась военная амуниция, бочки с порохом. В 1710 г. произошел взрыв.

От Собора остались руины. Уцелели только фрагменты стен и столбов, поддерживающих своды. Спустившись в подвал храма, дух захватывает. Сохранившиеся двухметровые стены строили на века, вмуровывая сотни камней-валунов.

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Это древний портал, то есть вход, в Софийский собор 11 века. Это западная стена. Здесь находилась массивная дверь, открывая которую всякий прихожанин попадал в пространство храма.  

В 18 веке Собор восстановили уже в стиле виленского барокко с присущей ему пышностью. Такой Полоцкая София сохранилась до наших дней. Сейчас кафедральный Собор — музей и концертный зал. Со всего мира приезжают туристы послушать знаменитый орган и полюбоваться на чудо — главную достопримечательность древнейшего белорусского города.

# Культура # Фотофакт # Белоруссия

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