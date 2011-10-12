Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Они были вынуждены здесь использовать строительные материалы, которые были приемлемы для данной местности. Если где-то использовался мрамор, то здесь был только камень, только глина, из которой можно было формировать плинфу, была известь, которая входила в состав цементного раствора.

Это придавало свой колорит Полоцкой Софии, отличный от первых двух Софийских Соборов Киевской Руси - в Киеве и Новгороде. Выглядел Собор образца 11 века как 5-нефный храм о семи куполах. Главное отличие — стены были не белоснежными, а полосатыми. Особая кладка создавала эффект мерцания.

Татьяна Орлова, заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Кладка велась со скрытым или «утопленным» рядом. Между двумя выступающими рядами есть еще один ряд, который мы не видим, он сверху покрыт цементным раствором... Собор не штукатурился...

Софийский Собор был не только религиозным, но и политическим центром. Здесь принимали послов, подписывали договоры, «сажали» князей на престол. В Соборе хранилась княжеская казна, находилась библиотека. Именно в этих стенах начала свою просветительскую деятельность знаменитая Ефросинья Полоцкая.

В тысячелетней истории Полоцкого Софийского Собора много пробелов. Сегодня это один из самых загадочных белорусских храмов. На высоком берегу Двины Полоцкая София как свеча возвышалась над средневековыми постройками. Величественностью храма восхищался даже сам царь Иван Грозный, бравший приступом город.

Собор Святой Софии был свидетелем многих войн. После крупного пожара в 1447 году его перестроили в оборонный храм — о чем свидетельствуют бойницы. А при Петре Первом Собор и вовсе служил военным складом.