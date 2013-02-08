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Сегодня в Минске откроется выставка молодежных разработок «100 идей для Беларуси»

08 февраля 2013 08:36
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Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси». Выставка лучших молодежных разработок открывается сегодня в Минске. В рамках форума можно будет не только ознакомиться с предложениями молодых и инициативных, но и пообщаться с авторами «золотой сотни».

Проекты самые разнообразные — от модернизации  АПК и развития придорожного сервиса до разработки дизайна станций столичного метро. Среди ноу-хау и уникальная технология создания картин. С ее помощью авторы предлагают изготавливать сувениры для гостей чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Главная цель проекта «100 идей для Беларуси» - это поиск интересных инновационных креативных идей молодежи столицы. Мы надеемся, что эти идеи будут реализованы в нашем городе. У нас представлено более 40 проектов, они имеют различную направленность, часть проектов – социальные, в частности, например, проекты, связанные с экологией, как сделать наш город Минск еще более чистым, более уютным. Есть проекты, которые носят конкретную экономическую составляющую.

# Культура # Выставки # БРСМ # Юрий Чечукевич # ОО «БРСМ»

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