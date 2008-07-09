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Сегодня последняя репетиция участников конкурса вокалистов музыкального форума "Славянский базар"

09 июля 2008 08:14
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Всего же на сцене Летнего амфитеатра пройдет 20 концертов.

Почетное право первого фестивального концерта предоставлено юбиляру - композитору Игорю Лученку. В концерте "Беспокойное сердце" 10 июля примут участие Президентсткий оркестр под управлением Виктора Бабарикина, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, ансамбль "Песняры", Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Иосиф Кобзон.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 июля. В праздничной концертной программе примут участие звезды белорусской эстрады, а также Николай Басков, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева,  "Хор Турецкого", коллективы и исполнители из Венесуэлы, Египта, Китая, Франции, Литвы и даже ЮАР.

К "Славянскому  базару" полностью готовы медицинские  службы  города. Во время проведения фестиваля врачи будут работать в усиленном  режиме. В эти дни в районном центре на дежурство выйдут 35 бригад неотложки, усиленных  дополнительным медперсоналом. Как подчеркнули в управлении здравоохранения Витебского облисполкома, медицинские службы  готовы к действиям в любой нештатной ситуации.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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